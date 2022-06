¡Sin palabras!

Parece una pesadilla, pero no lo es. Cada inversión, cada proyecto que se plantea en Extremadura, que contribuiría a su desarrollo, desaparece como si solo hubiera sido un sueño. Lo hemos comprobado con los anuncios que se han hecho y que se han convertido en humo: Elysium city, azucarera o la mega-fábrica de baterías de litio. Unas veces perdemos los proyectos por la falta de competitividad que tiene nuestra región o por la falta de infraestructuras y otras, por las excusas más peregrinas.

"El AVE se queda en un tren que hará Plasencia-Badajoz en tiempo superior al que se tarda en coche

La última «gracia» ha sido la del aeródromo de Cáceres. Después de ocho años esperando, este martes conocíamos que la declaración de impacto ambiental de este proyecto, emitida por el Ministerio de Transición Ecológica, es negativa. Pero lo que se comprueba con la lectura de esta resolución, publicada en el BOE, es que la propia Junta de Extremadura se opone a esta obra que, por cierto, está proyectada en una zona que no está protegida medioambientalmente. Conclusión: no podemos invertir en proyectos ni en zepas ni en la superficie que no está protegida.

Entre las objeciones que pone esta resolución al aeródromo hallamos que no puede hacerse porque se perderían veinticinco hectáreas de pasto, ¡cuando hay millones de hectáreas de pasto en Extremadura!, y porque afectaría a algunas aves, aunque la zona no esté declarada como zona especial de protección de aves. Se da la circunstancia, además, que la mayor parte de la superficie del término municipal de Cáceres tiene alguna figura de protección ambiental, más de 115.000 hectáreas padecen limitaciones, y este hecho está frenando la actividad económica y la creación de infraestructuras.

Así lo reconocía Vara hace pocos días diciendo que «el exceso de protección ambiental impide frenar la despoblación», y reclamaba a la UE una revisión de los espacios de la Red Natura 2000; en concreto de 17 zonas protegidas que la Junta pide modificar para no limitar el desarrollo económico de Extremadura. Incluso llegaron a decir que no les constaba que la zepa de Valdecañas estuviera formalmente declarada. Hoy se olvida de todo esto y niega la ejecución de esta inversión para Cáceres. Lo que les vale para Valdecañas o el Buda no sirve para el aeródromo porque la realidad es que Vara nunca lo ha querido.

Lo de las infraestructuras de transporte en Extremadura va de mal en peor. No solo la Junta se sale con la suya y no habrá aeródromo, tampoco tenemos tren digno. Los viajeros siguen sufriendo retrasos, averías y traslados en autobús la mayor parte del trayecto, como ha ocurrido la semana pasada.

El anuncio del AVE se queda en un tren que hará el trayecto Plasencia-Badajoz en un tiempo superior al que se tarda en coche.

Pero, a pesar de este panorama, ahí tienen a Vara en el Salón Internacional de Logística de Barcelona, presumiendo de la posición estratégica de Extremadura para algo que llama «permeabilidad» eje Atlántico-Mediterráneo. ¡Sin palabras!