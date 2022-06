Qué limpia es Cáceres», comentaba el otro día un amigo, de visita en nuestra ciudad con motivo de la Feria. Ese amigo, que reside en Almendralejo y va mucho a Mérida y Badajoz por motivos laborales y familiares, constataba que cualquiera de esas ciudades pacenses está mucho más sucia que la capital provincial del norte, en la cual es raro ver el desorden en torno a los contenedores o los desperdicios en los parques con que uno se topa en otros lugares. Es cierto que en esto, como en otras cosas, Cáceres ha mejorado en los últimos años, pues recuerdo el desastre que era antes el parque de la Plaza Noruega, con cristales rotos amenazando a los niños que allí jugaban. Pero de siempre, Cáceres ha sido una ciudad limpia y ordenada, cuidadosa de su apariencia. Lo que ocurre con la limpieza es que la damos por supuesta y no la apreciamos cuando la tenemos, pero recordando ciudades como Huelva, Cádiz o Málaga, su grado de suciedad me sorprendía, como las cucarachas en la calle, rarísimas aquí.

Ese amigo comentaba que la otra cara de la moneda de esa limpieza es la falta de espontaneidad de los cacereños. Quizás exageraba un poco este amigo, pero decía que cuando estuvo en el Centro Ruta de la Plata, tenía la impresión de estar en el decorado de una película, con la gente como figurantes. Cáceres, que ha servido de escenario para tantas series y películas (de Juego de tronos a Sequía, donde por fin hacía de Cáceres, y no de alguna ciudad ficticia, o de Barcelona, como en La catedral del mar, o de Verona, como en Still Star-Crossed) tenía para él algo de decorado permanente, donde las gentes hacen el papel que les toca, y donde falta cierta naturalidad, que para él es moneda de uso común en Badajoz. Hasta el punto de que cuando yo le preguntaba, asombrado, si realmente prefería vivir en Almendralejo que en Cáceres, contestaba que sí, pues allí «hay más vida». Y es verdad también que cuando devolvimos la visita a unos amigos de Huelva que habían estado en Cáceres, estos bromeaban con la diferencia entre la forma de ser de los camareros en Huelva, desenvueltos y chistosos, animados y de buen humor, «igualitos que los de Cáceres», envarados y serios, con mucho «caballero» por delante y mucha ceremonia, pero a menudo tardones e ineficientes, o agobiados por cualquier cosa.

Está bien escuchar las perspectivas de fuera, para percibir mejor los méritos y carencias. Es una obviedad que en Extremadura, región de transición, Cáceres tira más hacia lo castellano y Badajoz hacia lo andaluz, pero ese prurito de limpieza y apariencia, como de hidalgo pobre, no favorece que Cáceres dé ese empujón hacia delante que sí dio Badajoz, por mucho que esta ciudad partiera con ventaja. Aquí, a la gente le gusta la limpieza y el orden, le gusta la rutina, y ello tiene sus ventajas y desventajas. Ya decía Heidegger que en las grandes ciudades «pasan muchas cosas pero no sucede nada», burlándose de ese trajíninane que a algunos les hace sentirse en el centro del mundo por vivir en Madrid o en Barcelona, aunque viva en un cuchitril y respire polución. También es cierto que la serenidad y el silencio a la mayoría de la gente no la llevará a grandes meditaciones, sino a aburrirse como ostras. Aquí se respira aire limpio, y más porque ni hay ni habrá grandes industrias, por no hablar de minas de litio. La gente se conforma y gira en la rueda de sus rutinas, aburriéndose pero espantándose ante cualquier cambio. Un amigo andaluz, que estuvo en la Feria del Libro de Cáceres, me comentaba que cualquier feria del libro de ciudad pequeña en Andalucía tenía cosas que enseñar a la de Cáceres, demasiado rutinaria y formularia. Quizás sea así, pero para muchos lo importante es mantener limpio y ordenado el decorado, y guardar las apariencias.

* Escritor