Paralelismos políticos

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha despejado en un solo día dos incógnitas, si se presentará al congreso regional del PP y quién será el candidato a la alcaldía de la ciudad en la que lleva gobernando once años con mayoría absoluta.

Pizarro es inteligente y sabe que ir contra el aparato nunca trae nada bueno, así que ha decidido dar marcha atrás en su carrera por la presidencia regional del partido y tragar para que la elegida por los altos cargos del PP en Cáceres y Badajoz, la cacereña María Guardiola, sea la candidata regional. Arrieros somos. Pizarro es joven, 47 años, y acaba de dejar más que demostrada su lealtad. Lo lógico sería que, más tarde o más temprano, tenga su recompensa.

Mientras, volverá a ser el candidato en Plasencia, donde no tiene contrincante a la altura. Tampoco había un sucesor de su nivel, por lo que por un lado el partido se quita un peso de encima y ahora la pelota está en el tejado del PSOE local. Este todavía no tiene candidato, aunque todo apunta a que será el nuevo secretario general local, Alfredo Moreno, designado en este caso por el aparato de su partido y que, desde su elección, ha aumentado el número de sus comparecencias públicas como oposición.

Moreno no ha dicho todavía si será o no el candidato socialista en Plasencia, pero, como no puede ser de otra manera, está a disposición del partido. Parece que será el elegido, aunque, habiendo anunciado ya Pizarro que será el candidato por el PP, el PSOE debería dar ya un nombre y que empiece el partido.

Paralelamente, lo mismo pero a la inversa pasa a nivel regional. El PSOE ya revalidó hace tiempo a Guillermo Fernández Vara como su candidato, que goza de la ventaja de gobernar la región, como Pizarro en Plasencia y el PP va por detrás. Ha sido este viernes cuando por fin, despejado el camino con el anuncio de Pizarro de no presentarse, el presidente regional del partido, José Antonio Monago, ha anunciado la fecha del congreso regional, el 16 de julio.

Como ya se encargaron de filtrar en su día, sería una sorpresa que no fuera María Guardiola la candidata, una desconocida para la gran mayoría de los extremeños. El alcalde de Plasencia ya apuntó en su día que apostar por un desconocido era jugar a perder el partido. Así las cosas, falta por ver si el paralelismo entre Plasencia y Extremadura se cumple con el resultado electoral.