Se palpa en el ambiente que el ciclo de Sánchez se acaba y el preludio del final va a estar en Andalucía donde se augura un Morenazo si la abstención no lo impide. Mas hay expertos que opinan que esta euforia de la derecha se debe no al efecto Feijóo, aunque hasta Tezanos lo admite, sino a que los antisanchistas confunden los deseos con la realidad. Sánchez está tan fuerte como cuando Rajoy entregó el gobierno a una coalición de socialistas, chavistas, independentistas y simpatizantes de Eta. Esto no lo digo yo, sino los antedichos análisis que han invadido súbitamente los periódicos, no pregunte usted por qué.

Cuatro años después, tras una pandemia donde las medidas más sonadas del Ejecutivo han sido desautorizadas por el Constitucional, sufrimiento letal generalizado, crisis económica anterior a la guerra y que esta ha empeorado, inflación desbocada, subida de la luz, el gas, el gasóleo y la gasolina, la fruta, las verduras, el vino, el pescado, la carne, las compresas- y paro, porque se me acaban los caracteres-, pues todo menos la ropa de She In alcanza precios astronómicos, se comprende que el Gobierno no alcance sus máximos de popularidad y ya es un clásico que cuando su atractivo presidente pone los pies en la callele silben tanto como a Boris Johnson, aunque en mi nada socialista opinión con menos motivo. Una prefiere la derecha a la izquierda, Feijóo a Sánchez, Moreno a Espadas y, por supuesto, Ayuso a Mónica García. Contempla a veces aterrada a veces indignada los disparates de Montero y Belarra-¡la que se hubiera organizado si el espectáculo Depp versus Heard hubiera sido en España, con indulto a la segunda y desenfreno verbal ministerial contra el primero!- por no hablar de la actitud desleal con la corona, el adoctrinamiento en la educación y el indiscutible maquillaje en los datos del paro, se ponga como se ponga la dulce ministra del ramo. Pero no se hace ilusiones. Sabe que la propaganda y sobre todo los intereses partidistas de los socios del gobierno pueden impedir este cambio de ciclo. Y está preparada para ello. * La autora es profesora