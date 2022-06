Monago anunció el jueves su marcha. No se presentará al congreso regional del partido convocado para el 16 de julio y, aunque aseveró que no abandonará la política regional desde su nueva responsabilidad en el PP nacional, empezó a poner el punto y final a una etapa política que ha durado 14 años y que le llevó a la Presidencia de la Junta de Extremadura entre 2011 y 2015.

"La llegada de Feijóo ha favorecido una salida digna y también poder comandar y dirigir su sucesión

Conocí a Monago a finales de los ochenta con veintipocos años en Nuevas Generaciones del PP de Badajoz. Hijo político de Miguel Celdrán, entró en 1991 en el ayuntamiento de concejal en esa hornada de jóvenes populares que el veterano alcalde amoldó a su manera para ganar elecciones. «¿Ibarra?, ¿ese quién es?», preguntaba el veterano regidor con altanería y en broma cuando el presidente socialista lo era todo en Extremadura dada su mayoría absolutísima y lo que representaban los populares era muy poco, relegados al estigma de hijos de papá, los de las corbatas de Hermés que tanto se prodigaban entonces y que aquí representaba Juan Ignacio Barrero.

"Empieza una nueva era en la que la concejala de Cáceres María Guardiola cogerá las riendas del PP

Por eso, cuando después llegó Floriano y perdió primero con Ibarra y después con un recién llegado como era Fernández Vara, hubo que buscar un revulsivo, alguien que representara un cierto espíritu ganador y ahí apareció Monago, el heredero de Celdrán que tantas mayorías absolutas acumulaba a sus espaldas. Un hijo de un Guardia Civil, maestro de escuela y bombero de profesión, que rompía todos los moldes de lo que había sido hasta entonces la derechona rancia y anticuada de la que hablaba el PSOE.

La fórmula funcionó. No se sabe si porque Zapatero ayudó llevándose por delante a un montón de líderes regionales y entre ellos a Vara, porque la crisis de la burbuja inmobiliaria hizo la tormenta perfecta para derribar a todos los gobiernos que cogiera por delante o porque funcionaron los trucos de magia que un joven consultor llamado Iván Redondo puso en marcha. Lo que es la vida, después acabaría haciendo lo mismo en Madrid para Pedro Sánchez. El caso es que Monago venció en 2011 al bastión socialista y, lo más increíble, él y los suyos convencieron a Izquierda Unida de que se abstuviera para gobernar en solitario.

Empezaba un nuevo ciclo, todo se veía de color de rosa y se sentaban las bases de lo que iba a ser el Monaguismo. Se emprendía un camino para que cuatro años más tarde se pudiera alcanzar la mayoría absoluta. No en vano, el PSOE en la sombra de la oposición y con un Vara descolocado, no hacía mella y se gobernaba con cierta holgura gracias el ‘placet’ constante de Izquierda Unida. Sin embargo, algo debió hacerse mal. Los modos y las formas no acompañaron con determinados sectores o colectivos, los agentes sociales les dieron la espalda y el último año llegó la presentación de la moción de censura de Vara, una estrategia planificada por los socialistas que les devolvió a la esfera pública cuando parecían aletargados y puso en evidencia el sostén anti-natura que protagonizaba Izquierda Unida. La moción de censura no prosperó como se esperaba, pero puso al PSOE en marcha con toda su maquinaria para asaltar nuevamente el poder.

En mayo de 2015 Vara volvió a ganar las elecciones por mayoría simple y desbancó al PP de la Junta tras solo una legislatura en el gobierno. Pero Monago no dimitió como algunos pensaban. Se quedó de líder de la oposición y con intención de intentarlo de nuevo. Si Vara lo había hecho y en cuatro años había recuperado el poder, él no iba a ser menos. El liderazgo de la presidencia de la Junta le permitió sujetar al partido y aspirar de nuevo en las elecciones de mayo de 2019 en las que Vara no solo ganó, sino que arrasó alcanzando la mayoría absoluta.

Desde entonces se especula con la marcha de Monago. Sin embargo, éste se ha mantenido firme a pesar de los movimientos internos que promovían su marcha precipitada y por la puerta de atrás. La anterior dirección nacional de PP en manos de Casado estaba en esa misma estrategia, liquidar al líder desgastado extremeño y dar entrada a otro de la cuerda de Madrid y de otros dirigentes afines que querían hacerse con el partido. Al final, la llegada de Feijóo ha favorecido justo lo contrario: una salida digna que le permita ostentar mayores responsabilidades en Madrid y la posibilidad de comandar y dirigir su propia sucesión.

Monago se va. Con ello se cierra una etapa en el PP extremeño que, con luces y con sombras, ha marcado una época en Extremadura. La política autonómica va a cambiar a partir del 16 de julio. Empieza una nueva era en la que otro dirigente, en este caso la concejala de Cáceres María Guardiola, cogerá las riendas del PP extremeño. Asistimos a un cambio de modelo con una persona diferente con la que los populares tratarán de alcanzar nuevamente el poder.