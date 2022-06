Ana María Rodríguez Bordallo ha sido durante años mi doctora y nadie mejor que ella puede responder a esa condición de médico de familia, ahora tan incomprensiblemente denostada por los graduados en Medicina, que este año han dejado desiertas 200 plazas MIR de esta especialidad, la más esencial y la que tiene más déficit de profesionales.

Con el cupo lleno de pacientes y siempre con un retraso que no parecía importarle, Ana, nuestra Ana, porque así la llamábamos todos, que para eso era nuestra médica y de familia, me comunicó después del confinamiento que iba a jubilarse y hasta se justificó por ello, como si tuviera el sentimiento de dejarnos un poco abandonados.

La verdad es que no iba desencaminada pues muchos compartimos la misma desazón al enterarnos de su marcha ¿Qué vamos a hacer ahora sin nuestra Ana? nos preguntábamos con una sensación próxima a la orfandad.

A ella no le importaba el tiempo que empleaba con nosotros y unía unos conocimientos, una experiencia y una profesionalidad exquisita con la cercanía que siempre le hacía acompañar sus diagnósticos de explicaciones, consejos y palabras de ánimo.Ana en su consulta era pura empatía e interés en hacerte la vida más fácil o, al menos, en no complicartela. Además, aunque emanaba en todo momento un sentimiento de protección, que verbalizaba intercalando la palabra hija e hijo en su conversación, nunca caía en una actitud paternalista y siempre nos trataba con el máximo respeto, sin reñir y sin juzgar.

Los veranos que acogimos a una niña saharaui, Aminatou, ella le hizo un chequeo a fondo, no sin antes prepararse para ello, porque me dijo que previamente tenía que conocer las enfermedades y dolencias que suelen tener estos chicos. Pura profesionalidad y ganas de hacer bien su trabajo aunque fuese un extra añadido.

También vocación, una vocación que quizás es la que falta ahora cuando los mejores expedientes MIR suelen decantarse por especialidades como dermatología o cirugía plástica, supongo que movidos en gran parte por la posibilidad de «forrarse» en cuando empiecen a ejercer en sus consultas privadas y, además, sin demasiadas complicaciones. Escribió Miguel Hernández: «Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre, ni es juventud, ni relucen ni florecen», por eso me cuesta entender que los médicos con los expedientes más brillantes escojan estas especialidades para ejercer la medicina, con todos mis respetos hacia ellas, aunque, como enferma de psoriaris que soy desde mi infancia, reconozco que le tengo un cierto rechazo a la dermatología que me ha atiborrado de corticoides y que en mi caso ha supuesto casi siempre «matar moscas a cañonazos».

Por eso mismo, pero justo en el polo opuesto, me resultaba absolutamente admirable encontrarme, cuando acompañaba a mi madre a sus consultas de Oncología en el Hospital de Mérida, con un grupo mayoritario de mujeres jóvenes médicas peleando con esta especialidad tan dura pero tan necesaria para salvar la vida de las personas.

Antes de que nos opere un cardiólogo o un neurocirujano, han tenido que existir ellos para diagnosticar la enfermedad

En esto de la falta de vocación, quizás todos somos responsables de que ahora lo que tenga prestigio es un tipo de éxito muy individual que va asociado, por encima de todo, a los ceros de nuestra cuenta corriente, unos ceros que, además, adquieren más valor si se han conseguido sin complicarse demasiado la vida, aunque para ello previamente hayas tenido que estudiar mucho y ser de los primeros en lo tuyo.

Se ve que esa es la recompensa, como sucede con notarios o registradores de la propiedad, aunque a mí me cuesta pensar que estas personas tan exitosas en sus estudios y oposiciones puedan sentirse realizadas y felices en el ejercicio de sus profesiones. Ellos leerán y comprobarán documentos muy importantes, pero nada comparable a quienes dan el primer paso en estas lides, esos maestros y maestras tan pocos valorados en esta sociedad pero que son quienes enseñan a leer, quizás el acto de más valor que un ser humano puede hacer por otro, además de salvarle la vida.

Lo mismo ocurre con los médicos de familia, los menos considerados profesionalmente, según se ve, pero antes de que nos opere un cardiólogo o un neurocirujano, han tenido que existir ellos para diagnosticar la enfermedad. Es la grandeza de la Atención Primaria que tan poco cuidamos y valoramos en muchas ocasiones pacientes y administración.

Quizás, unos y otros nos dejamos arrastrar por esa filosofía profundamente individualista y competitiva de los que solo aspiran en la vida a ser los primeros, pero el mundo, igual que una sinfonía, funciona porque muchos músicos tocan a la vez con todo su conocimiento y espíritu puesto en que ninguna de sus notas destaque por encima de las demás y lo arruine todo.

*Periodista