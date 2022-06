Feijóo, qué poca fe

Alberto Núñez Feijóo denuncia “apartheid lingüístico” en Cataluña. No solo sin pruebas, sino sin conocimiento, ya que en Cataluña no existen leyes que discriminen lingüísticamente. Lo que hay en Cataluña es una ley sobre el 25% de castellano en las aulas que no se cumple. Por supuesto, no se cumple porque el Gobierno catalán se niega a cumplirla, como se niega a cumplir también el dictamen con que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dispuesto que la sentencia se ejecute de manera forzosa. O sea que si Feijóo quiere denunciar “apartheid lingüístico”, tiene que olvidarse del Gobierno catalán y fijarse en la Iglesia catalana, que es la que practica activamente y sin escrúpulos de conciencia esa discriminación, incluso ayudando a los que no saben.

A Feijóo le bastará con la circular de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña, enviada a los equipos docentes de 395 colegios confesionales (250.000 alumnos, 19.800 profesores) y en la que se instruye sobre cómo ignorar y no responder a las familias que reclamen el 25% en castellano. Lástima no poder reproducir aquí la circular, por las mayúsculas y la letra en negrita, sobre todo: “No dar ninguna respuesta por escrito ni tampoco hacer ningún acuse de recibo de peticiones escritas que puedan presentar las familias”. Y si algunas familias insisten, en ese caso, dice la circular, “manifiesten su negativa y diríjanlos a la inspección educativa”. Es posible que a Feijóo le sorprenda, o no, quién es el presidente del patronato de esa fundación: Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, más conocido por ser uno de los hombres del Papa en España.

Dependiendo de quién reclame el 25% de castellano, es decir, si se trata de familias o se trata de entidades, la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña tiene dos formar de “orientar”. Si son familias, se les atiende “de forma personalizada y presencial” y se les informa de que están “a la espera de recibir las pertinentes instrucciones para actuar según se les indique”. Si son “entidades, asociaciones, organismos o plataformas diversas” y “las peticiones de que se aplique la sentencia llegan de forma escrita”, la orientación es “darlas por no hechas”, esto es, no atenderlas. Feijóo podrá leerlo exactamente así: “Es decir, no las contesten ni hagan acuse de recibo”. Por supuesto, la prohibición de dejar por escrito las respuestas se ajusta al sentido común de no dejar pruebas que puedan servir a la Fiscalía, por ejemplo, porque la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña ha pensado en todo.

Así que lo del Gobierno catalán no es “apartheid lingüístico”. Es solo desobediencia, la cual, desde que el independentismo estuvo en la cárcel, es poco delito, bah. ¡Pero si no hay independentista en Cataluña que no esté impaciente por su momento de desobediencia! Distinto es que de la desobediencia se quiera derivar otro delito, póngase prevaricación. Una derivación que no precisa estudios.

*Funcionario