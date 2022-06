Creíamos que según Clinton la puesta de sol en La Alhambra era el atardecer más bonito del mundo, pero Vicente Vallés ha desvelado que la frase es de un periodista español y que el presidente americano solo asintió. Desde entonces, y no desde Washington Irving, más merecido pero siempre ignoto para las víctimas de la Ley Celáa, la popularidad del sitio y los visitantes se multiplicaron. Mas aunque sea disparatado establecer quién encabeza ranking tan disputado, la hipérbole es muy merecida.

"El otro día Feijóo ponderaba la belleza de La Alhambra y reivindicaba el encanto de Finisterre

El otro día Feijóo ponderaba la belleza del lugar y reivindicaba a su modo gallego no al alcance de todos, el encanto de Finisterre. Una da gracias al cielo porque el sentido del humor le permita entender la gracia y la vida misma nos permita a los españoles que viajamos, incluso con medios modestos, contemplar ambas maravillas y muchísimas más aunque no anochezca.

Y por limitarme a mi tierra de adopción, solo recordaré cómo me sentía bendecida por Dios cada vez que en mis antiguos viajes invernales a Madrid en aquel autobús exprés de las siete y media de la mañana -lo han quitado- me despertaba del primer sueño al llegar a Navalmoral con una vista de la cordillera de Gredos de cumbres tan nevadas y excelsas que me parecía entrar en el cielo.

A Feijóo, antaño dedicado solo a su feudo inexpugnable y por tanto mal menor y no amenaza cierta, un tal Pezzi le ha llamado después cateto y tontopollas por ese orden, con traducción incluida del andaluz al español, que para eso es el presidente del PSOE allí.

El otro día también, iracunda y crispada, Díaz le trató de incapacitado. Se ha abierto la veda para insultar al gallego como lleva haciendo la izquierda con Ayuso desde que se lo gana todo. Así, un reconocido columnista de la prensa local, pareciendo que alababa a Guardiola que espero no caiga en la trampa, menos preciaba hace poco en su sesgada columna la falta de solidez intelectual de la madrileña, su capacidad de decir barbaridades y su toque chulapo-chulesco que en Cáceres no nos gusta. Según él.

Una lo tiene claro. Que cuando la izquierda insulta, es por algo.