Reconozco que el domingo fui muy feliz con Rafa Nadal, reconozco que sus partidos los transformo en algo más, reconozco que en cada set, en cada bola veo su garra, su humildad, su continua lucha por la superación, su: «voy a seguir intentándolo...» veo tantas y tantas cosas, que si bien es cierto que él es un deportista que juega al tenis y es solo su juego lo que deberíamos examinar, es capaz de transportarme a otro espacio, al del ejemplo, como siempre transporto la escuela de valores que es el deporte; así que sí, el domingo fue él, su partido y la alegría contagiosa de los éxitos compartidos.

"El día más destacado de la semana fue el viernes. Se confirmaba que Extremadura tendrá una gigafactoría

Sin embargo, si echo la mirada atrás el día más destacado de la semana, el día más importante, el día que siempre recordaremos por las consecuencias y efectos que tendrá sobre nuestra querida Extremadura fue el viernes. Hoy justo hace una semana. Se confirmaba que Extremadura tendrá una gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos. La planta ocupará 200 hectáreas en Navalmoral de la Mata y está promovida por el grupo chino Envision y la española Acciona. Invertirán 2.500 millones de euros. Los datos que la conforman indican que se realizará en tres fases en las que se invertirían 850 millones en cada una y se crearían entorno a los 1.000 empleos. La producción rondaría los 10 GWh/fase hasta llegar a los 30 GWh. Fabricará 600.000 baterías para coches eléctricos al año. Las posibilidades de empleo son 3.000 directos y unos 12.000 indirectos cuando se alcance el pico de actividad.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados este martes anunciaba que España anclaría la producción de los vehículos eléctricos gracias a dos gigafactorías. Una de ellas en Navalmoral de la Mata gracias al Perte del Vehículo Eléctrico Conectado que invertirá 12.000M€. Extremadura se convierte en la tercera región que más Fondos Europeos de Recuperación gestionará, 974M€.

Hace más de un año, en marzo de 2021, el presidente de la Junta de Extremadura, pronunciaba las siguientes palabras: «Extremadura llega a la nueva revolución tecnológica, ambiental e industrial. Tenemos suelo, suelo industrial, sol, agua, potencia eléctrica, mano de obra. Leyes que hemos ido cambiando para agilizar y garantizar una administración ágil. Tenemos estabilidad. Sin fuegos de artificio, sin alharacas. Llegamos a la nueva revolución antes que los demás y mejor preparados que ellos. Ya tenemos alas.»

Tenemos alas, suena Sinatra, escucho Let´sflyaway.

¡Cuánto esfuerzo desempeñado, cuánto trabajo, cuántos días, horas, desvelos, cuántos nos han traído hasta aquí esperando este momento!

Otros, lamentablemente, por sus declaraciones estas semanas pasadas esperaban otra noticia, otros, por tanto, citarán a Thalía ante sus palabras: «Y si no me acuerdo, no pasó».