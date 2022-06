CC-Green, una verdadera oportunidad, quizás la última, para Cáceres

Desde que el día 26 de abril se presentara en Mérida el proyecto del la zona Ecoindustrial ‘CC Green’, se han venido publicando una serie de artículos que siembran dudas sobre la viabilidad del mismo, comparándolo con otros proyectos que se han anunciado a bombo y platillo sin que llegaran a cuajarse luego.

Cierto es que se han acercado a nuestra Comunidad mas de un inversor con propuestas en apariencias muy atractivas pero condicionadas a subvenciones o exigencias de índole administrativo difíciles de aceptar.

Pero, ¿Qué tiene de diferente este proyecto?: 1º) Que lo lidera un extremeño, Santiago Rodríguez, quien ya ha triunfado fuera de Extremadura y quiere ahora realizar algo importante en su tierra. 2º) Que el proyecto tiene la participación de empresas multinacionales y españolas de primer nivel, tales como; StatKraft, primer productor europeo de energía fotovoltaica, Alfa Laval , empresa sueca, especialista mundial en sistemas avanzados de refrigeración y tecnología, o Nexitic, empresa de ingeniería especializada en diseños de Data Center, y Empresarios Agrupados que ha diseñado la eficiencia energética del lago artificial, contando con la experiencia que ya tienen con el de Almaraz. 3º) Que el proyecto cuenta con el seguimiento auditado por la principal empresa certificadora a nivel mundial de Centros de Datos con optimización energética (cero carbono), como es el Uptime Institute.

No conozco, en mi experiencia industrial en Extremadura, un proyecto que haya cuidado tanto los detalles técnicos en la fase de diseño como este. Esto es lo que lo diferencia de todos los demás, y lo que lo hace competitivo en un entorno tan exigente como el de las grandes tecnológicas. Todo ello, ha hecho que sea ‘CC Green’ el proyecto presentado como modelo en las Jornadas DCD- Connect Madrid, celebradas recientemente. Ignacio Gomez-Cornejo, General Manager de Nexitic califica este proyecto como rompedor y disruptivo, «uno de los Campus Data Center mas grandes de Europa». Pero, si fuera de Extremadura todo el mundo pondera el proyecto, aquí, además de dudar de su viabilidad, ya están comenzando a ponerle trabas, en este caso se trata de Iberdrola que le ha limitado la potencia eléctrica que puede suministrarle a solamente 34 de los 100MW de que se disponen en las subestación Arenales, lo que puede hacer inviable el proyecto.

Mientras tanto en Talavera, que no disponen de subestación, la misma Iberdrola va a facilitar el enganche, en una instalación que estaba prevista para el AVE de Extremadura, toda la potencia que necesite un proyecto similar de un Centro de Procesamiento de Datos (CPD). Además, ante la inexistencia de suelo industrial urbanizado, la empresa está teniendo que correr con todos los costes de urbanización y autorizaciones pertinentes, lo que en otras localidades ya estaría resuelto. Algunos llevamos décadas denunciando que Cáceres no cuenta con suelo industrial para poder atraer inversiones.

Si en Navalmoral no se hubiera contado con Espacio Navalmoral, no estaríamos hablando ahora de Gigafactoría de baterías. En el blog de un conocido cacereño se puede leer la interesante conversación entre un cernícalo primilla y un aguilucho, en la que este último le preguntaba: «¿qué haces ahí parado tanto tiempo?, a lo que el «quica» responde: Estoy contemplando el lugar donde ya no se construirá ningún aeródromo, y podremos continuar como hasta ahora, surcando estos aires sin que nadie nos moleste».

Estos son nuestros problemas; en esta ciudad priorizamos hasta niveles románticos la importancia de los pájaros al de las personas, dudamos de cualquier iniciativa que nos propongan, y limitamos las posibilidades de hacer realidad proyectos importantes . ¡Así nos va!. La paciencia del promotor del proyecto ‘CC Green’, puede tener un límite, y luego; ¿Quién va a crear los puestos de trabajo que nuestros jóvenes necesitan?, ¿el cernícalo primilla?.

*Ingeniero Industrial