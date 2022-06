El espejo andaluz

«Extremadura no es Andalucía», repiten hasta la saciedad los socialistas extremeños. No les gusta el reflejo que les llega de esta comunidad donde el popular Juanma Moreno sale en todas las encuestas como ganador absoluto de las elecciones del próximo domingo. Y es que el presidente andaluz ha sabido hacerlo bien. A diferencia de otros gobiernos autonómicos del PP que se diluyeron en una sola legislatura, éste ha gobernado para mantenerse. Hay que recordar que Moreno no ganó las pasadas elecciones, lo hizo el PSOE de Susana Díaz, y que ha gobernado en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de Vox. Pero su imagen centrista y nada escorada a la derecha le ha permitido vender un semblante moderado que ha calado en la ciudadanía. Todos los partidos saben que existe un amplio sector de la ciudadanía que puede votar a la derecha o la izquierda si un determinado líder logra ocupar el centro. Y este es un claro ejemplo que, además, coincide el tiempo con dos factores fundamentales para alcanzar una más que holgada mayoría: el hundimiento de Ciudadanos, cuyo electorado huérfano busca refugio en otras formaciones; y el denominado efecto Feijóo, que le viene al PP andaluz como anillo al dedo para campar a sus anchas en lo que hasta ha sido el bastión socialista por antonomasia.

Moreno no es Ayuso. Ni quiere serlo. Sabe que el posicionamiento madrileño radical en el sur no vende

Juanma Moreno no es Ayuso. Ni quiere serlo. Sabe el presidente andaluz que el posicionamiento madrileño radical en el sur no vende y, además, para esto ya está Vox que seguro sacará un buen resultado a pesar de Macarena Olona. La estrategia de los de Abascal de poner a una primera espada en estas elecciones veremos si funciona. Porque más que sumar parece que esté restando. La candidata capta toda la atención, con sus aciertos y desaciertos, que no son pocos, y eso hace que la marca pase más desapercibida. Así y todo, el melón está por abrir y si Vox logra entrar en el gobierno autonómico será todo un éxito para ellos y una decepción para el nuevo PP que quiere impulsar Feijóo, el cual busca dejar atrás la muleta que ha tenido que coger a regañadientes en Castilla y León.

A fecha de hoy, todas las encuestas internas en Extremadura dan como vencedor al PSOE

En Extremadura hay encuestas internas en todos los partidos. Todas ellas, a menos de un año vista de los comicios autonómicos, dan como vencedor al PSOE con una amplia mayoría. Pareciera que, por el momento, el efecto Feijóo al alza no se deja notar en nuestra región, pero el efecto Sánchez a la baja tampoco. Es verdad que sube el PP y entra Vox con fuerza en la Asamblea de Extremadura, pero el PSOE se mantiene más o menos con el mismo resultado, mientras que Unidas por Extremadura (Podemos) cae y Ciudadanos desaparece al no llegar al mínimo del 5% de los sufragios. De ahí que los socialistas digan eso de que «Andalucía no es Extremadura» y que la foto de Juanma Moreno no tiene reflejo en estas latitudes con un Guillermo Fernández Vara más que consolidado.

Debe tenerse en cuenta que los populares, además, van a cambiar de candidato tras la marcha de Monago anunciada esta semana y que la que parece elegida, María Guardiola, es una auténtica desconocida para el electorado extremeño. Pero en el PP se desprende optimismo a borbotones y si se logra vencer claramente en Andalucía el domingo la parrilla de salida no puede ser mejor tras el verano.

Hay quien piensa que una campaña electoral se vive 15 días antes de la cita con las urnas y quien sostiene, por el contrario, que dura toda la legislatura. Yo no opino ni una cosa ni la otra. Defiendo que si las elecciones autonómicas extremeñas son cada cuatro años el último domingo de mayo, el mes de septiembre marca el punto de inflexión y supone el pistoletazo de salida para que todos los partidos pongan en marcha su maquinaria electoral. Así que un consejo para todos ustedes: esperen a los comicios de Andalucía de dentro de una semana y disfruten del verano, que a la vuelta empieza el baile y ya no paramos hasta mayo. Los unos crecidos por el resultado de Andalucía y el espejo que suponga un gobierno de más o menos mayoría y los otros estudiando cómo frenar un ciclón que se les viene encima.

Estrategia y trabajo porque, como siempre digo, a un año vista en política puede pasar de todo.