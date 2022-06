El estado de nuestra región

«Nunca esta región tuvo las posibilidades y las oportunidades que tiene en estos momentos». Así comenzaba el presidente Vara el debate del estado de la región del año pasado. Lo ha repetido una y mil veces desde entonces, pero seguimos en la misma senda de perder proyectos, de promesas incumplidas, de plazos eternos y de fantasías que nunca se hacen realidad.

En ese debate habló de sus intenciones para el gran cambio de Extremadura después del covid. Haciendo un repaso de lo que oímos aquel 5 de mayo de 2021, en lo que respecta a la sanidad, por ejemplo, hizo público el compromiso de que los profesionales sanitarios recibirían una oferta de contrato estable, que no sería ni por días, ni por semanas, ni por meses. Un año después, los médicos no se quedan en nuestra región porque las condiciones que les ofrece el SES no son estables, y la falta de sanitarios en Extremadura es alarmante.

Habló de las infraestructuras y de la agenda acordada con el Gobierno de España, al respecto. Aquí hay que detenerse porque el asunto tiene miga. No sabemos a qué infraestructuras se refería porque las carreteras extremeñas que siguen pendientes de convertirse en autovías han sido «desahuciadas» por Sánchez; no veremos la autovía Cáceres-Badajoz, ni la de Santa Amalia a Ciudad Real, ni la de Zafra-Huelva. Tampoco será una realidad el aeródromo de Cáceres, porque a pesar de que la parcela en la que está proyectado no está en zona ZEPA, se le aplican las mismas restricciones que si lo estuviera. Y del AVE, ¿qué decir? Pues que ni llega a Madrid ni tiene la velocidad prometida, ¡vamos que no es un AVE!

Habló también de la oportunidad de los fondos europeos, especialmente del FEDER que tiene más de 1.000 millones de euros, y de los que nos llegaron desde el fondo de recuperación y resiliencia. Pero en ambos casos, la oportunidad puede perderse por la falta de agilidad de la Junta para gastar esos fondos. Vara recordó que esos fondos «deben servir para que las generaciones que vienen detrás los puedan devolver», pero a este paso es posible que tengamos que devolverlos la generación actual porque quienes tienen las competencias no sepan gestionar en plazo, ya que solo llevamos utilizado el 2,45% del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Nos presentó decenas de grandes proyectos que se iban a instalar en Extremadura, entre los que figuraban «viejos amigos» como la azucarera o el Elysium y que seguimos esperando. Por eso, en el debate del estado de la región de este año confiamos en que no vuelva a contarnos la misma película, que no insista en las mismas promesas, que no vuelva a ampliar plazos. Este es el último debate de la legislatura y debe ser un balance de resultados, pero mucho nos tememos que será solo de los fantásticos planes que salen de la imaginación de Vara. H

*Ingeniera técnico agrícola y diputada regional del PP