No dejaremos huella. Somos polvo de estrellas. Este verso de Jorge Drexler resume lo fútil de la naturaleza humana. Y nunca me siento más insignificante que cuando miro al cielo en una noche estrellada, una de tantas que nos regalan a diario los cielos extremeños. Por eso me he interesado por la fotografía nocturna, ese intento vano de registrar en una imagen no solo la belleza, sino también el misterio que se agazapa tras la bóveda celeste.

La fotografía es pintar con luz y la fotografía nocturna es atrapar esa escasísima luz que fue generada hace millones de años y que llega suave a este rincón perdido de la galaxia. Cuando contemplo la Vía Láctea me hago la gran pregunta de si estamos solos en el Universo. La respuesta tiene una contestación fácil basada en la estadística: No. Este fin de semana, junto a un grupo de noctógrafos he aprendido a enfocar correctamente a la Vía Láctea y conseguir un resultado óptimo en la cámara. Capitaneados por el gran fotoperiodista extremeño Diego J. Casillas, en el Festival Estelar de Malpartida de Cáceres, hemos posado nuestros ojos a ese hipnótico batolito que conforman Los Barruecos. Tras una semana de trabajo informativo, las estrellas han sido ese lenitivo que necesitaba para desconectar del mundo y para conectarme conmigo mismo, ajustando como un reloj los ritmos de mi cuerpo y de mi alma. Los noctógrafos somos una especie de secta que se reúne en lugares de poder como Los Barruecos y que, con una linterna roja sobre la frente, invocamos las fuerzas telúricas y celestes al mismo tiempo para captar una imagen única. Es una suerte de autosanación gracias ese caos organizado que es el Universo. En la soledad de la madrugada junto a un puñado de compañeros noctógrafos tuve la suerte de fotografiar una estrella fugaz. Espero que sea el augurio de que el mundo va a mejorar a partir de hoy.