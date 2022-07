Ya os he contado en muchas ocasiones mi fascinación por el Museo Nacional del Prado, y suelo, como sabéis tener la tentación de escribir sobre él o sobre alguna obra que me inspire algún tema de actualidad, y obviamente, siempre la hay. La última vez que estuve fue en diciembre, y aunque no fuese costumbre, porque suelo elegir previamente cuál será la obra de referencia sobre la que me detenga, el tiempo pasado, los largos meses de esta pandemia, pasé frente a Las Meninas,y no pude evitar pararme, me detuve ante ella y el tiempo también lo hizo. Hacía mucho fríoasí que mis manos estaban sobrecargadas: el bolso, la chaqueta, el abrigo, el paraguas, alguna bolsa demás… recta, parada, equilibrando el peso y la desconexión en el tiempo, permanecía en un balanceo propio del que flota. Y divagué, divagué sobre lo escrito de ella…

Las Meninas es, sin duda alguna, algo más que un retrato regio de la familia de Felipe IV. Ángel del Campo y Francés explica el valor protector que tendría y podríamos observar, siguiendo las pautas del juego de espejos, que a mí, por cierto, tanto me gustan, y de la luz. Si trazáramos una línea invisible sobre las cabezas de los protagonistas del cuadro, incluyendo, por supuesto, el perro, obtendríamos un mapa de la constelación de Capricornio cuyo círculoprotegería a los reyes que se encuentran dentro del espejo que aparece enel fondo de la escena. Ayer, tras ver la foto de familia de la cumbre anual de la OTAN celebrada en Madrid, ellos y ellas junto a ella, pensé en ese círculo, en ese amuleto tan hermoso,estaba allí, rodeando a los líderes de los países que componen la OTAN, supongo que además de la convicción de la gestión, de las decisiones, de la estrategia internacional compleja y decisiva en estos momentos, traspasé ese pequeño espacio-tiempo en el que casi me columpiaba la última vez ante ella, pensé en el deseo de ese círculo. Sin duda, todas y todos ellos están gobernando en una de las etapas más convulsas de los últimos tiempos, todo se mueve, todo pueden parecer un juego de espejos y de luces pero con consecuencias incalculables y decisivas. Muchas, muchos, se acordarán entonces de recordarles las palabras de Marco Aurelio que el arte de la vida es más parecido a luchar que a bailar. Yo nunca he dudado de la capacidad de saber llevar y marcar el ritmo, he conocido a grandes bailarines que no han dejado de luchar, y muchos luchadores que no han bailado jamás. Habrá otras, otros, que les recuerden las palabras de Publilio Siro cualquiera puede sostener el timón cuando el mar está en calma, la diferencia estará en la tormenta. Ayer pensaba: la imagen del mundo contemplando Las Meninas es inigualable. Contemplo el círculo. *Filóloga y diputada regional del PSOE