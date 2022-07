A vueltas con el litio y la industria transformadora

El presidente Fernández Vara acaba de anunciar que la Junta está preparando una «Ley del Litio», para que el mineral que se extraiga en Extremadura, «se transforme en la región». Se desconoce aún los argumentos legales que pueden condicionar una decisión puramente económica como es la libre decisión de ubicar una inversión en un lugar u otro, pero bienvenida será una medida que la practica totalidad de los extremeños vienen demandando como condición para explotar las riquezas que atesora el subsuelo de nuestra Comunidad.

Un problema que se planteará inmediatamente que se presenten los proyectos de explotación minera acompañados de esas otras inversiones de transformación del mineral, es en el lugar de Extremadura donde se van a ubicar esas instalaciones de transformación. Ahí entramos de lleno en el problema de la mina de Valdeflores. Una parte importante de la ciudadanía cacereña ha planteado serias reticencias a la explotación de una mina tan próxima al casco urbano. La mayor parte de los problemas parece que están resueltos con el nuevo proyecto de «mina subterránea» que ha anunciado la nueva empresa Extremadura New Energies, y que esperamos concrete lo antes posible con la presentación del nuevo proyecto. La empresa argumentará que su planta de transformación del mineral en hidróxido y carbonato de litio ya cubre las exigencias de la anunciada Ley, pero me temo que para los cacereños eso no será suficiente si ven que las inversiones más importantes de fabricación de ánodos, cátodos, celdas y baterías van a ubicarse en otros puntos de la Comunidad.

Lo que muchos cacereños desconocen es que, al día de hoy, es prácticamente imposible que una planta de la importancia de una fábrica de cátodos o similar se instale en Cáceres, porque, como hemos repetido hasta la saciedad, se carece de suelo industrial desarrollado como si tienen en Badajoz, Mérida o Navalmoral de la Mata.

Avante debe asumir, de una vez, la función de creación de suelo publico industrial en Cáceres

Aquí se ha dejado que sea la iniciativa privada quien en los últimos años esté intentando crear ese suelo industrial con el llamado proyecto CCGREEN, pero sus promotores van a centrar sus inversiones en el sector 4.01 del proyecto, con la creación de un polo tecnológico en el entorno del almacenamiento de datos informáticos, lo que les absorberá toda su capacidad financiera actual, por lo que a corto y medio plazo los sectores 4.02 y 4.03, que son los de mayor superficie, y donde podrían ubicarse ese tipo de fábricas y el necesario Centro Logístico, no van a poder acometerse.

No queda otra solución, si Cáceres quiere apostar por las importantes inversiones industriales que solamente ahora se van a presentar, que con carácter de urgencia sea la empresa pública Avante quien asuma, de una vez, esta función de creación de suelo publico industrial que Cáceres y Extremadura necesitan.

Se da la feliz coincidencia que el 70% del suelo en el que se encuentran los sectores 4.02 y 4.03 son propiedad de la Fundaciones Mercedes Calle y Tatiana, ambas con el compromiso estatutario de promover el desarrollo de la ciudad. Hasta el propio ayuntamiento de Cáceres posee una parcela en esos sectores. Por todo ello, la oportunidad de realiza rápidamente una negociación a tres bandas; Ayuntamiento-Fundaciones y Avante, está mas que justificada, y, antes de que los acontecimientos se precipiten deberían sentarse alrededor de una mesa y solucionar un problema que llevan tiempo dejando olvidado.

Las tres partes se lo deben a la ciudad y, posiblemente sus ciudadanos no comprenderían que no se pusieran a trabajar inmediatamente. En la cercanas elecciones municipales se podrá constatar si los cacereños han visto respondidas esas demandas de su ciudad.

*Ingeniero Industrial