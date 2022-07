Adiós a Boris

Este jueves nos sorprendía la dimisión de Boris Johnson como líder del Partido Conservador, después de meses en la cuerda floja por los diversos escándalos, a cual más cómico, en los que estaban involucrados tanto él como sus más estrechos colaboradores: desde los “viernes del vino”, en pleno confinamiento por el coronavirus, al diputado que veía vídeos porno en su móvil durante las sesiones del parlamento, pasando por lo que se vio como un trato benevolente a otro diputado de los suyos, acusado de acoso sexual. Nos sorprendía pues parecía que a Johnson no se le podría echar ni con agua caliente del puesto que codició toda su vida.

Con la marcha de este político nacionalista británico (aunque su abuelo era turco, se llamaba Osman Kemal y al refugiarse en Inglaterra adoptó el nombre inventado de “Wilfred Johnson”; también el abuelo de Donald Trump, emigrante alemán, se cambió el apellido pues “Trumpf” sonaba demasiado extranjero; los conversos y advenedizos suelen ser los más fanáticos) parece ir terminando una época de líderes de una derecha sin complejos y sin demasiada educación que produjo frutos exóticos y tardíos como Bolsonaro en Brasil o Díaz Ayuso en Madrid.

Johnson, que fue el mayor promotor del Brexit, que llevó a la victoria con mentiras y sin escrúpulos, era el líder lógico del Reino Unido en este periodo de reconfiguración al margen de la Unión Europea. Lo de mentir era algo que Johnson practicó desde muy joven, pues se trata de un hombre, eso sí, inteligente, cultivado y “muy zorro”, aunque al final, en la buena tradición inglesa, al zorro le hayan dado caza. Licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Oxford, pero demasiado inquieto como para dedicarse a la rutinaria docencia, Johnson comenzó como periodista en The Times, el decano y mejor de los diarios conservadores, pero fue despedido cuando su director comprobó que había falseado una cita. Johnson se pasó a la prensa-basura, que no despide por esas minucias, y fue corresponsal en Bruselas, desde donde daba una imagen grotesca del continente europeo (incluyendo España, cuando estuvo por aquí), alimentando el orgullo del típico patán inglés que no sabe otra lengua que la suya y no le interesan otros países salvo para emborracharse a menor precio.

Johnson se pasó a la prensa-basura, que no despide por esas minucias, y fue corresponsal en Bruselas, desde donde daba una imagen grotesca del continente europeo

Esos escasos escrúpulos fueron, precisamente, los que aumentaron su popularidad y a la vez le dispensaron la piel de cordero al zorro pues pocos ingleses, hace unos años, podían pensar que ese “payaso” llegara a dirigir los destinos de su país. Craso error: los actores cómicos a veces son políticos muy hábiles, y quien sabe hacer reír a sus compatriotas muchas veces tiene una empatía y un saber hacer que ignoran los que no conocen otra cosa que las intrigas de partido. Desde Reagan a Zelenski, pasando por los hermanos gemelos Kaczynski, y no digamos Trump, multimillonario en primer lugar, pero que se hizo popular por sus intervenciones televisivas. Johnson, haciendo tonterías como tirarse en tirolina agitando unas banderas, fue logrando todos sus objetivos, desde arrebatar por unos años la alcaldía de Londres al Partido Laborista, a ocupar el número 10 de Downing Street pasando, claro, por sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea.

Gracias a sus payasadas, y pese a su nociva ideología, no es tan fácil detestar al pícaro Boris Johnson, que recuerda al gordo y fanfarrón Falstaff de Shakespeare y que, en medio de su grosería, destila mayor humanidad que los envarados May o Cameron. Hace un par de semanas, Johnson era aclamado como un héroe en Kiev por su apoyo a la resistencia ucraniana. Ahora sale por la puerta de atrás, como un triste villano al que la aristocracia tory vuelve a poner en su sitio, concluyendo una trayectoria que seguramente sea pronto materia de serie de Netflix.

