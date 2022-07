Cambio de ecuación en Extremadura, rumbo al pleno empleo

El 1 de julio, el presidente de Phi4tech, junto con el presidente de la Junta de Extremadura, en la plataforma logística de Badajoz, informaron del proyecto de fabricación de celdas de supercondensadores de almacenamiento de energía, que esperan esté operativo para el año 2024. Muy pronto habrá otro, en nanomateriales para el mismo fin. Si esta noticia hubiera aparecido hace 25ó30 años, habrían llovido críticas y recelos desde la discordia que late (o latía) en la región, cada vez que hay un cambio a mejor. Sin embargo, antes, al contrario, la gente ve con alegría esta nueva industria, con una creación de riqueza que se extiende para toda la región. Y es que las cosas, tangibles e intangibles, están cambiando en Extremadura.

Hay 3 temas claves: a) La ventaja competitiva se crea, no se hereda. Extremadura, Cáceres, tienen grandes recursos, pero falta capacidad competitiva. b) Emprendedor es un adjetivo. c) El contexto determina las intenciones emprendedoras y el comportamiento de las personas y equipos. En el c. familiar, la variable «miedo al fracaso», en Extremadura en el año 2020 (GEM) era el 68% de la población adulta, en España el 64% y un 43% en la UE 28. Es decir, la mentalidad dominante en las familias extremeñas es «que mi hijo sea funcionario o que se coloque con un empleo fijo»; en el empresarial, había 66.386 empresas en el año 2021, un 630/00 vsun 770/000 en España y en la UE, o sea faltan unas 14.000 empresas para la media; en el macroeconómico, la tasa de paro es, estructuralmente, alta en Extremadura: 18’98% frente al 13,45% de España (1er Tr. 2022); en el demográfico, l a población de Cáceres (enero 2022) era de 95.418 hab., perdiendo 837 en 1 año. En Extremadura era de 1.053.302 hab., menos de 16.119 hab. respecto al año 2000; en cuanto a las expectativas, el 35% alumnos que aprueban la EBAU no estudian en la UEX, sino fuera de la región. Hay pocas probabilidades de trabajo para los jóvenes, entre ellos, los egresados de la Universidad de Extremadura y eso es muy grave.

Estamos en un círculo vicioso, mejor dicho, en un dilema. En definitiva, este tema nos puede dejar sin ningún futuro para las personas. La situación es totalmente inaceptable, moralmente indecente, insoportable, e injusta. Por eso venimos proponiendo que Extremadura, es decir, todos, marquemos el rumbo hacia el pleno empleo. El punto ideal es emparejar oportunidades de mercado/grandes tendencias con capacidades/intenciones emprendedoras, ya sean de dentro o de fuera de la región o mixtas. Pongámosle sentido común. Las grandes mega-tendencias que se prevén para el futuro, ya inmediato son, entre otras: la sostenibilidad, economía Senior, ec. circular, digitalización, transición energética, movilidad sostenible, industrialización, el turismo, ocio y tiempo libre, cambios en el consumo, etc. Varias de ellas están presentes en los 3 grandes proyectos que se nos ofrecen para Cáceres:

Sustituyamos el lamento, el conservadurismo, el desempleo, la emigración y el radicalismo por una actitud positiva y emprendedora

Proyecto Extremadura New Energies. Promotora Infinity Lithium (empr. australiana), y Extremadura New Energies, (empr. filial con sede social y fiscal en Cáceres). ElCEO tiene probada experiencia internacional en el desarrollo industrial. Aún no presentado oficialmente, el Proyecto Industrial Integrado de Procesamiento de Litio situaría a Cáceres en el corazón de un nuevo ecosistema industrial europeo basado en el litio. Será, según sus promotores, un referente europeo en gestión medioambiental e innovación: energía verde, energía solar, y uso y gestión del agua. 1.500empleos en la construcción, 1.000 directos/1.650 indirectos en la fase de operación. Igual que manifesté y mantengo mi opinión contraria al proyecto inicial de Mina de Litio a Cielo abierto, que se encuentra en vía judicial, el nuevo, me parece posible, aporta más valor y refleja una apuesta decidida de la empresa por Cáceres y Extremadura, con una estrategia que refleja que los promotores han aprendido y han diseñado un proyecto nuevo, que puede atraer más industria y valores añadidos.

Área 0. Será uno de los primeros hub digitales en España, fuera de Madrid. Está promovido y liderado por la empresa Ingenostrum cuyo CEO es un ingeniero industrial cacereño, con socios como Statkraft (Noruega) o TLM GroupTelemasters Holdings Limited (Sudáfrica) y Alpha Laval (España). Ingenostrum ha creado una cátedra de patrocinio con la Universidad de Extremadura. 800 mill. de € de inversión y 1.400 empleos en empresas de alta tecnología.

Complejo Budista en Cáceres. Es un proyecto a l./plazo, 7/10 años, promovido por la Fundación Lumbini Garden y empresarios cacereños, que suma las fuerzas de dos ciudades milenarias y Patrimonio de la Humanidad (Cáceres-España y Lumbini-Nepal). Multiplicaría los visitantes a Cáceres x 4, dando un gran impulso al turismo, el comercio, las comunicaciones y la actividad empresarial en toda Extremadura. Turismo religioso. Gran proyecto internacional, cultural y de valores, con un marcado compromiso vinculado al desarrollo del intercambio cultural, a las colaboraciones, a la ruptura de todo tipo de barreras, y en general, a la mejora de las condiciones para propiciar los entendimientos entre los distintos grupos humanos, según reiteran sus promotores, y que necesita de la implicación y el apoyo de la sociedad civil en su conjunto y muy especialmente de todos los grupos ecologistas.

Se aprecian sinergias entre estos 3 grandes proyectos que definen su sede social y fiscal en Cáceres.

Termino con 2 reflexiones/ruegos, ante estas grandes e históricas oportunidades de desarrollo que se nos presentan, si bien, en un contexto macroeconómico y geoestratégico hostil, definido por una guerra en Europa, subidas de tipos de interés, y una posible recesión:

-A los promotores, agradecer que hayan elegido Cáceres, animarlos a que sigan luchando para crear sus empresas y, cuando ya estén operativas, que sepan acertar en su estrategia,y operación, tanto económica, financiera como socialmente, por su bien y el bien general de Cáceres y de Extremadura. Y, además, que establezcan estrategias de RSC. Estamos en la UE, en el siglo XXI, y la empresa que piensa que esto es una economía basada en los factores, se equivoca de plano. No confundir beneficios, sólo para los accionistas y a corto plazo, con beneficios para todos los grupos de interés y a largo plazo.

-A la sociedad cacereña y extremeña que miremos al futuro, que está por hacer. Estamos ante una gran oportunidad de progreso, pero analizando y exigiendo lo mejor para Cáceres y los cacereños. Rechazo el planteamiento de que el valor añadido se lo queden otros, fuera de la región. Debemos tender a ser una región basada en la innovación y el conocimiento, próspera, con industria y con pleno empleo de calidad. «El futuro ha llegado y la única constante es el cambio».

Apoyemos estos 3 grandes proyectos y cambiemos la situación, entre todos. Sustituyamos el lamento, el conservadurismo, el desempleo, la emigración y el radicalismo por una actitud positiva y emprendedora. Cáceres y Extremadura pueden y se lo merecen. Cambiemos la ecuación de Extremadura y de Cáceres.

*Catedrático de la Universidad de Extremadura