La despedida de Monago

Al enemigo, puente de plata. Pero si se ha curtido en mil batallas, propias y ajenas, y ha sabido salir airoso de casi todas, solo cabe el reconocimiento y el aplauso. Esto debieron pensar sus señorías el jueves pasado cuando el todavía líder del PP, José Antonio Monago, utilizó su intervención en el debate sobre el estado de la región de la Asamblea de Extremadura para despedirse.Adiós muy buenas a quien se las ha hecho pasar canutas muchas veces al gobierno regional y al PSOE pero, a la vez, el hemiciclo en pie para aplaudir a quien le ha dedicado quince años de su vida a la política regional y llegó a ser presidente entre los años 2011 y 2015, la única legislatura que el PP logró arrancarle a los socialistas el poder de la Junta de Extremadura.

Se cierra un ciclo y quedamos un poco desangelados quienes hemos sido testigos de los duros y durísimos enfrentamientos políticos vividos entre Vara y Monago o Monago y Vara cuando éste último tuvo que pasar a la oposición. Desde hoy se produce un cierto divorcio político de una relación que se inició en 2008 cuando un joven concejal de Badajoz, hijo político de Miguel Celdrán, fue llamado a mayores responsabilidades y tuvo que ganarse el respeto primero del PP y más tarde de la ciudadanía. En 2011 ganó las elecciones gracias a que el ciclón de Zapatero se llevó por delante un montón de gobiernos autonómicos y, lo más increíble, logró que Izquierda Unida le dejara gobernar con mayoría simple, un hito en Extremadura dado que mandaba a la oposición a los socialistas en uno de sus bastiones más tradicionales. Fue el barón rojo, el chico mimado de Rajoy, hasta que una moción de censura del PSOE con el único propósito de hacer tambalear al gobierno y retratar a Izquierda Unida cambió las tornas de su ascenso y cayó en picado hasta perder las elecciones.

Monago se ha tirado dos legislaturas en la oposición y hace tiempo que le habían salido enemigos dentro del partido que exigían su marcha con el beneplácito de Madrid, donde Pablo Casado no lo quería, entre otras cosas porque no le apoyó en su día en el congreso nacional. Lo que son las cosas, al final Monago ha tenido suerte y con la llegada de Núñez Feijóo ha podido dirigir su relevo y negociar su salida de la política extremeña yéndose a Madrid. Es verdad que en política es complicado estar mucho tiempo sin recibir puñaladas, sobre todo cuando se está en la oposición y no se tiene poder, pero lo cierto y verdad es que Monago ha sabido mantenerse y eso también tiene su mérito en estos tiempos que corren.

Ahora empieza otra función. Ya nada va ser igual. María Guardiola, que cogerá las riendas del PP el fin de semana que viene en un congreso de consenso impuesto por Madrid, no deja de ser un melón sin abrir. Porque nadie es igual y, además, sería una torpeza que la nueva líder de la oposición en Extremadura adoptara los modos y las formas de su antecesor. Sin embargo, está por ver cómo se enfrenta a su oponente, mucho más experimentado y, lo más complicado, cómo consigue entrar en la agenda política regional con el hándicap de que no es diputada autonómica y carece de ese altavoz. Eso sí, tiene dos cuestiones a su favor: llega con el viento de cola que trae Feijóo y juega con el factor ‘novedad’ que siempre atrae a los votantes indecisos.

Ahora que parece que vamos abocados a un nuevo bipartismo con la caída de Ciudadanos y de Podemos (a la espera de ver qué pasa con el invento de Yolanda Díaz) y que Vox parece estancarse tras los comicios en Andalucía, PSOE y PP tienen que saber jugar muy bien sus cartas. De la derrota de uno dependerá la victoria del otro y lo que sí está claro es que uno será gobierno y el otro líder de la oposición. Está a punto de empezar una nueva partida que acabará en mayo del año que viene con unas nuevas elecciones. Atentos.