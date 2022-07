Relatos que son mentira

Hay quien dice que lo que importa son los hechos, lo que se hace frente a lo que se dice, pero muy a menudo, y más en estos tiempos de post verdad que vivimos, los hechos comienzan a dibujarse mucho antes con palabras. A mí, que adoro las palabras, algunas se me quedan atascadas de puro asco, de total vergüenza. Entre esas mentiras se incluye la mal llamada Ley de la memoria democrática. En ella se pretende no sólo reescribir la Historia, sino fijar cuál es su correcta y admisible interpretación, porque es bien sabido que el dueño del relato maneja la opinión y el futuro.

Y si tus socios dicen que ellos y sus amigos quieren ser considerados tan víctimas como los propios asesinados, pues firmas que sí, y que el franquismo se extendió hasta 1986 y que los asesinos también sufrieron mucho y que lo que todos creíamos democracia fue simplemente una prolongación de la dictadura.

En Extremadura sobre palabras huecas sabemos mucho. Sobre progreso, despegue, inversiones… sobre trenes que llevan años viniendo y que nunca llegan. El 18 de julio está prevista la inauguración del AVE extremeño, que hará el tramo Plasencia-Badajoz. AVE: Alta Velocidad Española. Cuarenta años de mentiras que todos los gobiernos nacionales han venido a soltarnos en la cara. Aznar, Zapatero, Rajoy, Sánchez, y todos sus ministros se han paseado por esta tierra, casi siempre en época preelectoral, para prometer que sí, que ya, que llega, que llega… como un orgasmo que nunca se consigue.

Una mentira que se prolonga llamando alta velocidad a algo que no lo es, y que no lo será en muchos años, pero repites y repites AVE extremeño y así va calando la idea. Y para vender bien la moto este año traen nada menos que al Rey a cortar la cinta de la vergüenza. Como jugada de marketing es una obra maestra: las anchas y bien consideradas espaldas de Su Majestad tendrán efecto de escudo contra los posibles abucheos para un Presidente que imagino que no asistiría a tan magno evento sin un salvavidas.

El gobierno regional lleva 35 años prometiendo futuro, y en cada intervención nuestro presidente sigue diciendo que a ésta ya, que sí, que Extremadura ya despega. Imagino que en el caso de una empresa privada si coges la cuenta de resultados y en más de tres décadas no sales de las últimas posiciones, te despiden. A lo mejor es que hasta ahora era sólo el ensayo, y cuando lleguen a los 40 años empezará de verdad la acción. Desde luego son los preliminares más largos de la historia. Espero que el orgasmo final merezca la pena.

*Periodista @merbaronam