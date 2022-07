Víctima 778

Yo recuerdo ese día. Hacía un calor espantoso, como hoy, y también como hoy, el telediario sonaba lejano y amortiguado, como si las noticias no pertenecieran a este lado del mundo. Nadie pensó que fuera a pasar, no sé por qué.

"Para pasar página hay que haber leído la anterior, pero aquí, la historia no la escriben los vencedores

Porque Miguel Ángel Blanco era joven, porque la banda terrorista nunca había actuado así, porque parecía una ejecución a sangre fría, tal vez porque lo era. Habían pasado los dos días de plazo, y condujeron al concejal al interior de un bosque.

Allí le dispararon dos tiros en la cabeza. Estaba arrodillado y con las manos a la espalda, y lo que no dijeron entonces, y hemos sabido luego (al menos yo lo había borrado de la memoria), es que no murió en el acto, sino en el hospital adonde le condujeron quienes le encontraron. Pudo haber sucedido de otra manera, pero el asesinato se preparó así. Y estalló algo entre la gente, un hartazgo, una protesta, quizá la gota que colmó el vaso.

Solo en Bilbao protestaron más de medio millón de personas y por todo el país creció la semilla de la repulsa.

Antes que Miguel Ángel habían sido asesinadas setecientas setenta y siete personas, y después también hubo otras víctimas. Yo recuerdo ese día, ya digo.

Hacía calor y el telediario sonaba como una voz prisionera al fondo de un túnel, y de pronto, la noticia resonó sobre el eco del calor, y todos nos sentimos heridos.

Ahora los alumnos desconocen que hubo un periodo en el que lo normal para algunas personas era mirar debajo del coche antes de arrancarlo, o llevar escolta o sentarse siempre mirando a la salida, no fuera a ser que un asesino viniera por detrás y te disparara un tiro en la nuca. Las cosas ya no son como antes, me dijo un concejal en Galdácano, mientras su escolta aguardaba unos pasos atrás.

Yo me pregunté entonces cómo eran antes, a qué llamamos normalidad, cómo fue que permitimos tantas muertes que ahora muchos prefieren dejar caer en el olvido.

Hoy, veinticinco años después, nos acordamos de Miguel Ángel Blanco, pero el nombre de todas las víctimas debería acompañarnos siempre. Para pasar página hay que haber leído la anterior, pero en este país, la historia no la escriben los vencedores, porque nadie venció, sino los que siempre sobreviven, los que se reinventaron como demócratas habiendo aplaudido los asesinatos, los que saben nadar y guardar la ropa mientras los demás miramos, fingimos recordar y nos dejamos arrastrar por la corriente de un olvido que tiene muy poco de sanador y mucho de infección dañina.