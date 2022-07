Ayer comenzamos la Sesión Plenaria de la Asamblea de Extremadura hablando de movilidad. Algo que nos conduce a reflexionar sobre ella. Nuestra movilidad y nuestra conexión es la llave, además, de la cohesión social, no solo territorial, y más allá de la relación con las infraestructuras, que sin duda son nudo que todo lo desenreda. Estos años han servido para evidenciar el cambio necesario que debemos implantar. Un cambio de paradigma que no debe suponer un cambio de servicios o rutas, es un cambio de modelo; se trata de tejer una tela de araña sobre el mapa de nuestra región comprendiendo que cada tramo no tiene porqué realizarse con el mismo medio sino adaptándose y siempre garantizando las mismas prestaciones.

Y como ya, hoy, cuando hablamos de conexión y movilidad, no nos limitamos a la física y palpable, reflexionemos, por ejemplo, en la revolución del metaverso hasta incluso en el mundo del arte donde creíamos que el lienzo colgado era indispensable; la conexión y movilidad es también digitalización, qué antiguas por asumidas nos resultan las expresiones para referirse a ello como las autopistas del conocimiento o de la información. La digitalización no puede suponer un muro entre generaciones o municipios, por eso, al igual que nos resulta tan importante la construcción de la Ronda Sur de Badajoz, la Ronda Sureste de Cáceres o la proyección de nuevo Puente de Alcántara, lo es un plan de lucha contra la exclusión financiera o hacer de la administración un espacio directo, cómodo, práctico y rápido a través de un único modelo onmicanal desde donde se puedan resolver todos los trámites, de los que tantas veces nos quejamos y tantos obstáculos crean, esto, también, es tender puentes en favor de la cohesión. Una administración más ágil y sencilla que gracias a leyes como la ayer se aprobó en la Asamblea de Extremadura, Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa. Una Ley que nos sitúa a la vanguardia de la simplificación administrativa, sin duda, atraerá inversiones y generará riqueza, lo que permite que no dejemos escapar ni una sola oportunidad, ni un solo proyecto que llegue a Extremadura, pero, además, sencillamente, que hagamos más cómoda y más sencilla la vida de cualquier ciudadano o ciudadana. El mejor de los lazos. Ayer se aprobó por unanimidad, Extremadura siempre como único objetivo. *Filóloga y diputada regional del PSOE