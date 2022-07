Estruendo nocturno

Los españoles somos un pueblo ruidoso. Para muchos la alegría está asociada al jaleo y los decibelios, y el silencio, a la tristeza y hasta a los cementerios. Eso se percibe claramente en los sitios turísticos: los españoles suelen ir dando la nota, hablando más alto que el resto, a veces demasiado alto. Recuerdo hace unos quince años, cuando iba yo en un tren regional en Alemania, y al fondo de un vagón había un grupo de Erasmus españoles: algunos pasajeros volvían la cabeza, pensando que había una pelea, cuando simplemente hablaban al volumen normal para ellos.

Mayor vitalidad o menor educación, según se mire. También pasan aquí cosas como que uno se entere de toda la vida privada de alguien que la va contando al móvil durante el viaje en tren o en autobús. No extraña que España sea uno de los países con mayor uso de las redes sociales, donde la intimidad no cuenta casi nada. También en los bares y restaurantes españoles (y digo españoles, pues en esto, mal que pese a los nacionalistas, no hay apenas diferencia entre un catalán y un andaluz, mientras que es abismal entre una cafetería en Gerona y Perpiñán: los franceses, del norte o del sur, hablan muy bajo, casi susurrando) el volumen de música y conversaciones roza a veces el dolor de oídos; no digamos en las ferias, divertimento popular y español donde los haya, y donde los altavoces son atronadores. Por suerte, en ciudades como Cáceres se ha implantado un horario con menor volumen, por respeto a las personas con sensibilidad auditiva (por ejemplo con autismo), pero tampoco pasaría nada porque ese horario se mantuviera. Era llegar las diez y el estruendo comenzaba de nuevo.

Quizás algún día, la gente comience a entender que la contaminación sonora es algo serio, y que la diversión no debería tener como efecto secundario fastidiar a los demás. Cáceres, que es una ciudad bastante tranquila, es más ruidosa de lo necesario. Desde el motero que acelera por la Avenida de Alemania a escape libre a la una y media de la madrugada, al grupo que vuelve de fiesta hablando a voces, o hasta cantando, sin que le importe que hay personas que tienen problemas para conciliar el sueño, y que en verano es imposible dormir sin la ventana abierta (salvo que pongas el aire acondicionado toda la noche, algo que resulta muy caro y muy poco sostenible).

La libertad de uno termina donde comienza la del otro: tengo un amigo que durmió durante años con tapones en los oídos, y es que se le había ocurrido comprarse un piso en la calle Doctor Fleming, junto a la Madrila. Se prohibió el botellón, se restringieron los horarios de los bares, con nefastas consecuencias económicas y aún así, Cáceres sigue siendo una ciudad ruidosa cuando menos debería serlo: por la noche. Al menos a partir de las doce, debería respetarse a quien necesita dormir.

Lo peor es que algunos ruidos parten de las mismas autoridades, como los camiones de la basura, cuyos horarios son demenciales: pueden pasar a las dos, tres o cinco de la madrugada. Un estruendo al llegar, luego minutos de pitidos y golpes al descargar los contenedores, y otro estruendo al partir. Hay personas mayores que se desvelan y ya no consiguen dormir. Hay niños con problemas de sueño que a su vez impiden descansar a sus padres. ¿Tan difícil sería organizar la recogida de la basura de otra forma? Digamos de diez a doce, y con camiones eléctricos o híbridos, para que fuera más silencioso. Hay mucha gente a la que fastidia y agota, pero que no protesta porque los ruidos molestos y excesivos, en España, se consideran algo natural y a lo que hay que resignarse, como antes era normal que te fumaran en la cara. Pero lo racional y digno sería considerar la salud como prioritaria, y un descanso suficiente forma parte de la salud.

* Escritor