Yo soy Las Hurdes

El norte de Extremadura arde. Un verano más, el fuego azota una de las zonas con mayor riqueza medioambiental de la región y, lejos de ir a mejor, suma incendios. Al de Las Hurdes se ha unido otro en Santa Cruz de Paniagua y uno más junto al Parque Nacional de Monfragüe. Los medios de la Junta no han sido suficientes y ha tenido que pedir ayuda al Estado. Están desbordados.

El propio Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado en un comunicado que los profesionales que luchan contra estos incendios «están sometidos a un elevado nivel de estrés». No me extraña. Imagino al fuego como un gran monstruo que engulle lo que quiere y a los trabajadores como David contra Goliat, poniendo en riesgo su vida para que las llamas no avancen.

No hay más que ver las imágenes de cómo están quedando las zonas arrasadas para hacerse una idea del volumen de destrucción y peligro que supone estar cerca de las llamas. Es su trabajo, lo han elegido, pero no está demás reconocérselo. Si los vecinos de los municipios que están siendo desalojados pueden volver a sus casas y encontrarlas intactas será gracias a ellos. En primer lugar, a los que están al pie del fuego, aunque también a los pilotos de helicópteros, hidroaviones, vehículos pesados y, algo más alejados, pero también importantes, a quienes están coordinando y dirigiendo los trabajos. Porque ellos son los ojos de quienes están sobre el terreno.

Todos merecen que se les deje trabajar, pero también un reconocimiento público, como cuando suceden incidentes y en seguida surge la cadena en redes sociales del Yo soy...

Pero voy un paso más allá porque estos incendios, además de arrasar espacios medioambientales, van a afectar a la economía de las zonas dañadas. En Las Hurdes ya lo está haciendo, ya que algunos turistas han cancelado sus vacaciones en la zona.

La asociación de turismo de esta comarca ha pedido apoyo, no solo de palabra, en la práctica. Porque Las Hurdes tiene 500 kilómetros cuadrados y 44 alquerías. Afortunadamente, la gran mayoría no se está viendo afectada por el fuego y puede seguir acogiendo a visitantes y las que sí lo están sufriendo, dejarán de hacerlo, esperemos que más pronto que tarde y sus vecinos necesitarán también ayuda. Así que pasemos del Yo soy al Yo voy y luchemos también nosotros así contra el fuego.