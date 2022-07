No quiere el presidente Vara que nos quejemos ni lamentemos. Lo ha dicho en la tribuna de la Asamblea de Extremadura y lo ha escrito en las páginas de El Periódico Extremadura. Proclama don Guillermo que ha llegado la hora de que los extremeños desterremos el «quejío y el lamento» y demostremos nuestra «ambición y coraje».

Pero justo ahora, ¡eh! Porque sobre las últimas cuatro décadas hace tábula rasa. Hasta hace dos semanas se admitían esas quejas, aunque tampoco es que se oyesen demasiado. Pero ya no. C’est fini. Porque, dice, vienen nuevos tiempos más propicios para nuestra región y debemos invertir todos nuestros esfuerzos en aprovechar ese supuesto viento de cola que impulsará a nuestra comunidad.

Ahora es cuando hay que espabilarse y luchar para ponerse a la altura de otras regiones. Hasta ahora, según ese razonamiento, estábamos bien en el vagón de cola. Como si de aquí para atrás hubiese sido imposible el desarrollo y la construcción de un presente y futuro prósperos...

Al escuchar y leer al presidente, uno no puede por menos que removerse en el asiento. Porque pareciera que el señor Vara fuese nuevo en esto, como si no hubiese ocupado los despachos del poder durante varias legislaturas y estuviese ahora compitiendo por alcanzar el gobierno por primera vez en su carrera política, como si su partido no llevase dirigiendo los designios de la región durante nueve legislaturas, como si no hubiese sido presidente durante cerca de doce años. Y porque si algo ha faltado en nuestra tierra es la capacidad de quejarse, de hacerse escuchar, de manifestarse, de organizarse para cambiar unas políticas nefastas y a unos gobernantes acomodados y presos de la desidia y el conformismo. Por eso siguen el PSOE y Fernández Vara en el poder.

Por eso y porque la gente sigue votando la opción que representan, claro está. Pero, fundamentalmente, por la incapacidad que ha demostrado la sociedad civil extremeña para enfrentar un modelo de gestión, que exhibe en sus vitrinas infinitos fracasos y muy contados logros, y para articular contrapesos y alternativas a esos entes omnipresentes y mastondónticos que son la Junta de Extremadura socialista y el partido que la lleva copando y manejando durante cerca de cuatro décadas.

Aún y así, los quejíos de los pocos que se atreven a chistar por el desbarajuste permanente que reina en esta tierra molestan al presidente, que se ve que prefiere que solo suene un coro de voces angelicales entonando laudatios a su persona, a su gestión y a su gobierno. O, si no, que toquemos las palmas con las orejas mientras contemplamos cómo la región se nos va muriendo poco a poco. Y no sé ustedes, pero yo me niego a acatar los mandatos de silencio. Sé que este y otros quejíos me pueden cerrar muchas puertas profesionales en nuestra Extremadura. Pero no puedo contemplar cómo nuestro futuro se va por el sumidero sin decir esta boca es mía. Urge un cambio.