20 años de espera

Si uno pide durante 20 años que le arreglen un servicio deficitario y del que dispone toda España en condiciones óptimas, lo que menos soporta es que cuando se lo solucionen sea a medias y tarde, y encima se haga con cierta ostentación. Hay que reprimir las inauguraciones pomposas y a bombo y platillo aunque la tentación electoral sea muy fuerte. Porque se te puede venir en contra y convertirse en manifestación, aguar la fiesta de la autocomplacencia e irte para casa escaldado.

Me refiero a la puesta en marcha del tren rápido en Extremadura mañana lunes con el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Entiendo que supone un cierto hito para la alta velocidad comunicar, por fin, Plasencia con Badajoz dada la calamitosa situación de nuestro ferrocarril, pero teniendo en cuenta que no es un AVE como Dios manda porque no está aún electrificado (aunque así se le llame desde el Gobierno) y sosteniendo que no puede entrar en la estación de Plasencia al ser de fondo de saco, habrá que andar con cuidado a la hora de sacar pecho, máxime si como es sabido desde la capital de Jerte hasta Madrid no hay nada hecho y los trenes tienen que rebajar su velocidad de forma ostensible si quieren completar el trazado hasta la capital de España.

Es obligado situar las cosas en su contexto. A los extremeños nos prometieron un AVE en 2002, hace 20 años. En 2003 se fijó el trazado Lisboa-Madrid por Extremadura en la cumbre hispano-lusa de Figueria da Foz para que estuviera listo y rodando en el año 2010. Han pasado 12 años de retraso y resulta que nos van a abrir un tren rápido (que no AVE) desde Plasencia hasta Badajoz. ¿Hay culpables? Sí, todos los gobiernos y de todos los colores. Eso no quiere decir que no se pueda abrir el tramo Plasencia-Badajoz como se va a hacer para que circulen trenes rápidos y así ganar tiempo de recorrido en Extremadura y hasta Madrid, pero de ahí a situarlo como acontecimiento del siglo, lanzar cohetes y llamar a la banda municipal que interprete el himno de la alegría tampoco.

Nos falta mucho. Y sinceramente si la alternativa a la alta velocidad fuera buena, si los trenes que recorren esta región resultaran algo más lentos pero medianamente decentes, uno se aguantaría. Pero no es el caso. Los trenes que han circulado por esta región estos 20 años han sido de lo peorcito de este país, con constantes averías, traviesas en algunos tramos del siglo XIX y en muchos casos (esta misma semana la última) sin aire acondicionado en los vagones en plena ola de calor y sin dispensadores de agua ni en los convoyes ni en las estaciones.

Estoy deseando acudir a la inauguración del AVE de verdad entre Madrid y Badajoz cuando llegue

Mira que somos resignados los extremeños. Tradicionalmente aguantamos carros y carretas asumiendo nuestro destino. Si acaso el quejío y el lamento en foros muy reducidos, pero en el tema del tren nos ha unido a todos hasta decir basta. No queremos ser más que nadie, pero tampoco los últimos de la cola. Echen un vistazo al mapa de la alta velocidad en España y verán que esta parte del país es la única que está vacía, que Extremadura es para el resto del país el lejano oeste donde cantan las cigarras y se pasean los lagartos. Y ya está bien. Así pues, inauguren este tramo lo antes posible, electrifíquenlo como dicen que van a hacer de forma inmediata, y dense prisa para el resto. No podemos estar otros 20 años esperando a que el tren rápido o el AVE llegue más allá de Plasencia y se adentre en Castilla-La Mancha camino de Madrid. Sin un tren del siglo XXI, sin unas infraestructuras adecuadas como tienen el resto de territorios, difícilmente vamos a alcanzar cotas de prosperidad que nos permitan competir en igualdad de condiciones. Sinceramente nos lo deben. El esfuerzo del país debe ir dirigido a compensarnos y nuestros gobernantes tienen que exigirlo y realizarlo sin ninguna traba de partido. Estoy deseando acudir a la inauguración del AVE de verdad entre Madrid y Badajoz cuando llegue. Esa sí que no me la pierdo.