Una amiga querida me reprocha compartir la foto de Sánchez sobre el paisaje quemado de Miravete, por considerarla un burdo montaje, ya que estaban también Vara y la delegada del Gobierno. Según EFE, no hay montaje alguno. La verdad verdadera es que todas posamos en una foto de grupo, incluida mi amiga, casi tan fotogénica como el presidente. A la agencia le pareció relevante la imagen pues este hombre, amante de los posados y al que le preparan hasta un reportaje monográfico en su vivir cotidiano, ¿no nos tiene acostumbrados a difundir su bella imagen con fines propagandísticos en todo momento y lugar? Así que esta impertinente sigue encontrando el posado, obsceno de toda obscenidad.

Yo quiero mucho a mi amiga y recuerdo muy bien cómo en la sala de profesores en los inicios de quien luego ella ha admirado y yo considerado un presumido sin par, ante el amenazador ascenso de una ultraizquierda locatis con Iglesias y sus acólitos sembrando escrache, persecución y caos allá y acullá --¿Où sont les neiges d’antan?-- ambas ansiábamos una izquierda sensata que podría estar representada por el entonces prometedor socialista.

Una es de derechas y le parecía una catástrofe el sorpasso de Podemos. Mi amiga es de izquierda moderada e imagino que lo mismo. Lo que ha venido después es lo que entiendo menos. Un presidente que no podría dormir con Iglesias de vicepresidente y que lo nombra al día siguiente. Un presidente que nunca – ¿cuántas veces se lo tengo que repetir?-- pactaría con Bildu. Un presidente que en contra de todos los dictámenes, indulta a los independentistas golpistas, cuyos estados de alarma fueron inconstitucionales, que convoca el debate del estado de la nación porque el líder de la oposición no puede responderle, que improvisa impuestos con el talante chavista del que dice --¡Exprópiese!-- y que usa el helicóptero o el Falcon como si no hubiera un mañana mientras anuncia que ese mismo mañana para los españolitos –Machado dixit, no Gamarra-- es muy negro. ¡Y que mi amiga siga defendiéndolo! Más misterioso que la Santísima Trinidad.

*Profesora