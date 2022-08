Mejor el invierno

Para saber si el verano es mejor que la política, vayan por delante uno titulares (todos de ayer, 1 de agosto). ‘La Reina Letizia, foco de la polémica por no persignarse’ (El Mundo). ‘El trasero amenaza con desterrar al pecho como símbolo sexual’ (El País). ‘Tráfico anula las multas a los nacionalistas que tapan la E de España en las matrículas (The Objetive). Y, sin embargo… oh, sin embargo, siempre habrá quienes maldigan la política, llegado el verano.

La noticia sobre la Reina (desde ayer, Reina de España, no de los españoles) tiene dos preguntas. La primera, en el propio titular: ‘¿Desde cuándo no se persigna?’ Los españoles deben saberlo. La segunda pregunta es más veraniega, como para hacérsela con el pareo mojado y una copa de José Pariente en la mano: «Desde el siglo XVI, todos los monarcas y sus cónyuges han recibido el tratamiento de Sus Católicas Majestades. ¿Lo es también Doña Letizia?», se pregunta Eduardo Álvarez, periodista.

La segunda noticia habla de «cambio de tornas», que así titula Rita Abundancia su crónica en El País sobre el trasero que amenaza con desterrar al pecho como símbolo sexual. De acuerdo, por supuesto: los pechos ya no excitan a nadie (simbólicamente, al menos). Lo sorprendente de la tendencia es que sea «por el auge de la sexualidad no reproductiva más primitiva». O sea, ¿por dar por culo (con perdón)? ¿O qué otra explicación tiene, si no, «la sexualidad no reproductiva» y el auge del trasero?

Obviamente, noticias tan banales como éstas (tan apolíticas) no deberían ser noticia. Pero el periodismo tiene una obligación con el verano. La obligación de que no lo parezca, el verano. No es preciso comentar la noticia de The Objetive sobre la anulación de multas a los nacionalistas, firmada por Laura Fàbregas, salvo que se trata de nacionalistas gallegos. ¿Para qué traducir al catalán lo que ya es catalán? ¿Para qué hablar de Dinamarca cuando ya se sabe que algo huele a podrido en Dinamarca?

El verano o la política. Monarquía, sexo y nacionalismo: es obvio que debería ser verano todo el año.

*Funcionario