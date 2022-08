Taiwán amenazado

La visita, hace unos días, de Nancy Pelosi a la Isla de Taiwán, supuestamente para manifestar el apoyo de Estados Unidos a la que es, oficialmente y aunque no sea reconocida salvo por catorce países, la pequeña República de China (frente a la inmensa República Popular China), más que haberla ayudado, la ha puesto en apuros, por atizar las iras del vecino, que de momento muestra su músculo militar y hace intuir que, si le diera por seguir el ejemplo ruso, podría invadir la isla en unos días, o en unas horas. Frente a las declaraciones de Pelosi de que su país no abandonará a los 23 millones de chinos insulares, el 70 % de estos está convencido de que EEUU no movería un dedo para oponerse a los 1.402 millones de chinos continentales. Lo que me extraña es que haya un 30 % tan ingenuo como para creer otra cosa.

Como en el caso de Ucrania, las cosas en Taiwán han ido hacia el peor camino posible, cuando podrían haber ido por otros derroteros para la Isla de Formosa, como la llamaron los navegantes portugueses por su belleza. La isla fue parte del Imperio español entre 1626 y 1642, cuando nos echaron los holandeses, que a su vez serían pronto expulsados por los chinos, quienes poblaron la isla, aunque aún hoy existe una minoría aborigen, que representa un 3% de la población taiwanesa y tiene sus derechos y representación reconocidos. Eso no quita que los taiwaneses sean, culturalmente, chinos, y de hecho, se consideraban la China legítima, que enlazaba con una historia de tres milenios truncada por la Revolución comunista. En Taiwán se conserva la escritura tradicional china, más bella pero más complicada y, que fue sustituida en la República Popular por la escritura simplificada, poco después del triunfo de Mao Tse-Tung. Las cosas, como digo, podrían haber ido por otros derroteros: hace ocho años estaba yo allí, en Taiwán, en pleno agosto (y con un calor húmedo insufrible) gracias a una beca llamada Taiwan Fellowship, que me sirvió para investigar sobre la obra del poeta y dramaturgo Manuel Bayo (1940-2005) quien llevó a cabo una interesante labor de mediador cultural entre lo español y lo chino. En ese tiempo escribí un ‘Breve diario de Taipéi’, que se publicó en la revista Clarín y donde reflejé mis impresiones sobre un pueblo que vive una compleja situación psicológica: culturalmente son chinos, pero se niegan a que ser chino implique vivir en una dictadura. Por eso, entre los más jóvenes, se ha ido formando una identidad taiwanesa, que no quiere vínculos con China, aunque ello implique romper con la historia. Uno de los mejores discos de Guns N’ Roses se titula, irónicamente, Chinese Democracy. La existencia de Taiwán es la prueba patente de que la cultura china es compatible con un sistema democrático, al menos en las dimensiones de la Isla de Formosa, más pequeña que Extremadura, pero con una importancia global desmesurada: en Taiwán se inventaron las pantallas táctiles en las que hoy la humanidad picotea y enreda todo el día, y Taiwán es, con diferencia, líder en la producción de semiconductores y otras piezas imprescindibles en la economía digital. Cuando estuve en Taiwán, gobernaba el Kuomintang, el partido conservador al que derrotó el comunista en la guerra civil china, pero que paradójicamente es proclive a un acercamiento con China. Poco después de mi partida comenzaron las protestas en Hong Kong, que mostraron la cara más sombría del gran hermano continental. Ello favoreció la vuelta al poder del Partido Democrático Progresista, estentóreamente anti-chino, y dela presidenta Tsai, encantada con la visita de Pelosi. El sentido común más simple pide que nos llevemos bien con los vecinos y los parientes, por difíciles que sean, y no provocarlos y luego esperar que nos ayuden desde fuera. H * Escritor