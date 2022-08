La importancia de llamarse...

En tiempos en los que la solidaridad y unión entre los pueblos no suele estar de moda, sino que, más bien al contrario, cada uno busca su camino en solitario, sin intenciones de repartir nada con los demás, mostrándose reacio a hacer partícipes de la propia riqueza con los otros, en estos tiempos, digo, emergen dos pueblos extremeños que, bajo la dirección de sus alcaldes, dejan con la boca abierta a todos. Porque fue así, boquiabierto y ojiplático se quedó el mundo entero cuando se supo que dos localidades de Extremadura se desprendían de todos sus prejuicios y, colocando todas sus diferencias aparte, decidían unir sus designios para afrontar un futuro juntos.

Como hicieron antaño los conquistadores extremeños, con la misma ilusión, José Luis Quintana, alcalde de Don Benito, y Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena, se embarcaron ambos en la aventura de unir sus dos localidades que, físicamente, llevaban ya bastante tiempo unidas. Con mentes claramente vanguardistas pensaron que, uniéndose ambos pueblos serían más fuertes y juntos, los 37.010 habitantes de Don Benito y sus 561 kilómetros cuadrados, con los 25.759 vecinos de Villanueva de la Serena y sus 149 kilómetros cuadrados de extensión, darían lugar a la tercera ciudad más grande e importante de Extremadura.

Así que desplegaron velas y, a pesar de que dicen que los carga el diablo, convocaron un referéndum para preguntar a sus vecinos qué opinaban al respecto de su novedosa aventura de la fusión. Había cotas en la votación que obligatoriamente había que superar, porque no se aceptaría dicha fusión si la decisión afirmativa no superaba, en alguno de los pueblos, el 66%. Y, aunque Don Benito aprobó raspando con el bien exigido, no libre de polémicas en su recuento, Villanueva logró un sobresaliente claro y decidido para quedar unido para siempre a su pueblo vecino.

Enseguida, el día 21 de febrero de 2022, con la pandemia ya sus últimos posibles coletazos, la prensa local, regional, nacional e internacional se hicieron eco de la gran conquista perpetrada en Extremadura: dos pueblos se unían para demostrar a todos que, estando unidos se es más fuerte, se es más solidario, y se consiguen y se logran objetivos e intereses comunes con mayor facilidad, equidad y eficacia. Y así lo creen, con absoluta convicción, los dos ediles, Miguel Ángel y José Luis, quienes han decidido sacrificar sus propios cargos de primeros ediles para entregar el gobierno de la nueva ciudad a una gestora, hasta que se celebren unas nuevas elecciones.

Con que lo más difícil de esta gran hazaña estaba ya conseguido, y es entonces cuando hay que plantearse el nombre de la nueva ciudad. ¿Cómo se llamaría? Había que elegir un nombre que resultara atractivo para todos o, al menos, para la gran mayoría. Posiblemente los nombres de los pueblos antiguos, conjugándolos para sacar uno nuevo, no sería recomendable por entender que siempre uno de ellos podría salir beneficiado con respecto al otro. Así que, decididos los dos alcaldes, acuerdan encargar la tarea a un grupo de expertos, 14 ni más ni menos, con un plazo de cuatro meses para decidirlo.

Y ha sido comunicar la decisión de los expertos (Concordia del Guadiana o Mestas del Guadiana) para que los vecinos de ambos pueblos monten en cólera y abucheen, injustamente, a sus queridos alcaldes, quienes tuvieron que ser protegidos por la Guardia Civil, para evitarles daños físicos. Ellos han sido capaces de hacer lo más difícil, conseguir que sus pueblos se unan para formar una nueva ciudad, pero, por ahora, es una ciudad sin nombre.

Como la propuesta de los expertos no agradaba a nadie, se reunieron otra vez representantes de ambos municipios y decidieron que el nuevo pueblo se llamaría Vegas Altas. Posiblemente lo decidieron sin caer en la cuenta de que ya había otro Vegas Altas, una pedanía de Navalvillar de Pela, a unos 43 kilómetros de Don Benito. Ahora montan en cólera los habitantes de la pedanía porque les han copiado el nombre, porque les han robado su identidad. Dicen que con todos los nombres que hay para elegir, parece mentira que tengan que haber copiado el suyo. Los alcaldes unidos les responden que ellos no tienen entidad de pueblo al ser una simple pedanía. Quizás esto es lo que más les ha dolido a los habitantes de Vegas Altas, que, aunque una simple y humilde pedanía, sí, pero tienen derecho a darle importancia a llamarse únicamente ellos con su propio nombre.

*Exdirector del IES Ágora