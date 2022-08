Netflix, fútbol y alternativas

Hay una máxima empresarial que dicta que, si no puedes ser el mejor o el más barato, más te vale llegar el primero. Netflix no inventó la televisión. Ni presumía de ser un referente en calidad. Incluso así, en un mar de piratería digital, logró subir a un barco de pago a muchos usuarios que no habrían contemplado hasta entonces una opción ‘no gratuita’. ¿Cómo lo hizo? Entendiendo mejor que nadie el zeitgeist de la época: ser una alternativa de ocio multicanal. La plataforma absorbía y se adaptaba al cliente y podía verse en cualquier formato. Incluso compartido. Además, generando un contenido propio, hasta el punto de que era perfectamente identificable sin necesidad de signos distintivos. Tenía su sello.

Esto ayudó a crear no sólo una imagen de marca sino que permitió desarrollar un vínculo con el cliente, que iba más allá de esa condición para pasar de suscriptor a prescriptor. Ahora cuenta con más de 220 millones, partiendo de unos pocos miles iniciales. Nada mal para algo que nació como un videoclub a domicilio por correo postal. Eso no ha evitado un año de dudas para la multinacional estadounidense. No sólo no ha podido mantener el ritmo de nuevos suscriptores, sino que empieza a sufrir ‘bajas’. La polémica del anuncio del fin de las cuentas compartidas o las subidas de precio no han ayudado. Se ha provocado una ‘tormenta perfecta’ que condujo a una seria caída de su cotización en un mercado que demuestra sus dudas sobre el futuro de la plataforma (o, al menos, en su formato actual). Son las mismas inseguridades que parecen haber asumido los dirigentes de nuestro fútbol. Hemos oído este año al presidente de la Liga, Javier Tebas, y al del Real Madrid, Florentino Pérez, dejar un quejoso discurso sobre la ‘salud del fútbol (dudo, eso sí, que no haya cierta coordinación en esas declaraciones). Sobre el deporte rey pesa la amenaza de una desconexión, de una falta de enganche: hay una carestía de ‘nuevos suscriptores’ nos dicen. Existen pocos ámbitos donde se dé una mayor identificación del ‘cliente’ que en el fútbol. Hasta el punto de que muchos que leen esto dirán (yo, el primero) que ellos no lo son, que son aficionados. No lo dudo, pero los clubes (especialmente a nivel profesional, a lo que aspiran una mayoría) lo que necesita son clientes. Y fieles. Los dos parecen anclados en el síndrome toobigtofail, tan grandes y establecidos globalmente que no están realmente amenazados por la obsolescencia y la necesidad de renovación. El tamaño te concede músculo, pero no evita que haya que saber responder a los retos del mercado. Justo en ese punto se acaban las posibles similitudes entre Netflix y fútbol. Este último está empeñado en mantener el estatus, centrado en el diseño de su financiación (la sostenibilidad financiera de los clubes en España sigue siendo un reto) y en un mercado de traspasos muy lucrativo en términos ‘internos’, en vez de estudiar el origen de la falta de crecimiento de base. Confía en que a través de la mencionada conexión emocional nunca perderá su base de incondicionales. No lo tengo tan claro, como tampoco lo tiene Netflix. La compañía dirigida por Reed Hastings ya ha entrado con éxito en el mundo del cine y quiere asumir competencias particulares de otros sectores, como los videojuegos (¿también, curiosamente, el deporte?). Porque son más que conscientes de donde está la verdadera competencia: la atención. Nunca ha habido tantas y tan accesibles alternativas de ocio al alcance de la mano. Una competencia creciente y que entra en nuestras vidas en forma de invasión continua (el móvil como extensión de nuestra mano…y cerebro). No habrá espacio para todo y eso obliga a segmentar nuestra atención. Y el gasto que hacemos. Es pronto para conocer si la pandemia ha modificado sustancialmente nuestro modelo de consumo. O si la incertidumbre económica (y su adelanto inflacionario) introducirán significativas limitaciones en el gasto personal. Pero es evidente que ambos están destinados a sufrir en los próximos años como productos de consumo sin una renovación que ponga en el centro al cliente. Al aficionado, perdón. *Abogado, experto en finanzas