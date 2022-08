Nuevo curso, y yo con estos pelos

Recuerdo años atrás, por estas fechas, con cierta simpatía por lo inesperado de la situación, y con cierta lástima, por la ignorancia reinante y generalizada sobre la labor y trabajo de los docentes, cómo, mientras me cortaban el pelo en una peluquería, aquella que con prestancia pretendía aligerarme de peso la cabeza, a la vez y ciertamente con empatía, pretendía darme conversación con algún tema de actualidad, y cómo no, al término de las vacaciones estivales, lo más recurrente, por encima de las tijeras, era el inicio de curso escolar, pero no como hace quince años, el monotema era dónde estaban los docentes que no estaban haciéndose cargo de sus vástagos, mientras «los trabajadores» estaban currando.

La simpática peluquera, que podía haber sido peluquero, pero era peluquera, desconocía trabajo o profesión de aquel que abandonaba a su confianza cabeza y cuello, y que ante mis razonamientos y contestaciones, preguntome si mi mujer era docente. Pues sí mire, pero imagínese si somos importantes, que en un futuro su hijo no presupondrá que yo no lo soy. En definitiva, la protagonista en cuestión tenía un niño de muy corta edad, y desconocía que los docentes, estamos en nuestros trabajos a día 01 de septiembre, pues debía pensar que nos dedicábamos a la guardia y custodia, por desgracia lo que institucionalmente se ha y se está transmitiendo, devaluando conocimientos y permitiendo suspensos. Recuerdo como antaño, entre nuestro gremio, lo más comentado en estos días era precisamente lo contrario, las ganas de empezar, de conocer nuestro curso, alumnos, centro, preparación de material y un largo etcétera, todo eran sonrisas y ganas, muchas ganas. Por desgracia cada vez son menos esos rumores entre nuestro gremio y muchos somos los mismos, otros no tanto y el resto nóveles, pero con las mismas ganas de antaño, la sobrecarga burocrática, cambios legislativos, el exceso de responsabilidades, la reducción de plantillas, la multiplicidad de funciones y la incomprensión y valoración social e institucional que cada curso se eleva exponencialmente, sin que nadie ni social ni institucionalmente ponga remedio, está empezando a hacer mella no en nuestra vocación o profesionalidad, como de sobra hemos demostrado en los momentos más duros, en nuestro sentimiento colectivo de relevancia social, que sólo conduce a una injusta e ingrata sensación de soledad. Hoy comienza un nuevo curso muy complicado, sin apenas referentes curriculares, sin libros de texto actualizados a la nueva legislación, con menos docentes por centro, a no ser que se alguno se refiera a cuando barrio sésamo se emitía en blanco y negro, con más responsabilidades y carga burocrática, y sin formación específica a la nueva conformación curricular y académica, espera a las puertas y como siempre ha ocurrido, el hijo de nuestra peluquera no lo notará, pues va a recibir el cariño, la dedicación y la mejor educación posible. Ánimo a todos mis compañeros y compañeras en este nuevo curso, gracias a ustedes será posible, colaboración empatía y complicidad a alumnos y familias, apoyo, inversión, refuerzo y valoración a nuestra Administración. *Presidente de ANPE en Cáceres