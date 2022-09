Abundancia y comodidad

Macron ha decretado el «fin de la abundancia» y Europa ha escuchado. El presidente francés pinta un oscuro escenario que le vale para pedir «sacrificios» a los ciudadanos franceses. Y, por extensión, a todos los europeos. Un mensaje que asegura que nuestros estándares de vida están en riesgo y que, simplemente para quedarnos como estamos, deberemos ser más responsables. No me digan que no suena exactamente como aquel «vivimos por encima de nuestras posibilidades» en la crisis financiera.

No es que el premier francés carezca de razón respecto de parte de su análisis: la recesión, si bien técnicamente no ha llegado, es inminente e inevitable. En lo que yerra es tanto en el diagnóstico como en la forma de enfrentar el sombrío horizonte económico que planea sobre Europa. Los gobiernos no están siendo capaces de frenar la inflación y parecen haber delegado la entera responsabilidad a los bancos centrales. Pero lo cierto es que la inflación comenzó antes de la crisis en Ucrania, con la complacencia de gobiernos y banqueros centrales que planeaban su control, una vez se recuperasen los niveles de oferta y demanda prepandemia…si todo marchaba correctamente. Fue un exceso de confianza. La demanda se fue recuperando, pero la oferta sufrió dos shocks consecutivos: primero, los cortes en la cadena de suministros derivados de la pandemia; segundo, la irrupción de un conflicto bélico en Ucrania que, en realidad, tiene una dimensión global.Especialmente por su impacto en los costes energéticos (han provocado un encarecimiento en gas y petróleo). La llegada de la recesión augura un crecimiento en el desempleo en un entorno inflacionario. Algo no visto por esta generación y que conlleva la posibilidad de una palabra «maldita»: estanflación. Este tipo de declaraciones provocan una desconfianza en empresas y particulares, y la economía requiere de la confianza de los actores involucrados. El interés político no debe primar. Un «parche» que parece puesto para asegurar el gasto público. No es el camino porque no es una cuestión de abundancia. «Es el fin de la abundancia, de la liquidez sin coste», añadió Macron en su discurso. No deja de ser curioso la equivalencia de la liquidez con la abundancia, ya que los bancos centrales se han empeñado en que la primera haya fluido libremente. Incluso desde antes de la pandemia. Los principales beneficiarios, por cierto, las arcas públicas de los gobiernos de los países miembros (que, además, viven situaciones paradójicas como el aumento de recaudación, en un contexto realmente complicado para el sector privado, del que saca pecho nuestro ejecutivo). No es una crisis de carácter financiero. Una década de política monetaria laxa ha permitido que la liquidez en los mercados sea muy elevada y que los sistemas bancarios, salvo una catástrofe en cadena de impagos, puedan resistir tensiones de tesorería sin dejar de cumplir su misión de intermediación financiera. El problema se encuentra en las roturas de stock y falta de suministros. Es efecto de la «Era del desorden» (algo que ya advertíamos, en 2020). Los gobiernos no están siendo capaces de frenar la inflación y parecen haber delegado la entera responsabilidad a los bancos centrales Los inventarios para las cadenas de producción son el equivalente de la «liquidez» para los bancos. Ahí se encuentra el riesgo: no habrá normalidad hasta el final de la invasión rusa de Ucrania, el establecimiento de alternativas energéticas estables y, sobre todo, la recuperación de la falta de inversión en infraestructuras que provocó la bajada de la demanda por la pandemia. La recesión puede ser de corta duración. Es una posibilidad (optimista). La recuperación del comercio global y de las cadenas logísticas llevará más tiempo. Entre otras cosas, porque nosotros mismos presionamos esas cadenas: el desencadenante no será la falta de liquidez sino el funcionamiento de nuestro consumo. Diseñamos la producción de productos desde casa y lo gestionamos desde casa. Queremos mantener los ritmos propios de nuestra sociedad, pero la fuente, producción y logística la hemos situado en terceros países. Ni Europa ni Occidente controlan ahora las materias primas ni las fuentes energéticas. Están en juego la «comodidad» de lo que hasta ahora era el estatus habitual. Factores que dábamos por hecho, ya no lo serán y eso obligará a un replanteamiento en la estrategia presupuestaria. Tanto pública como corporativa. «No es que seamos más frágiles sino que somos más desordenados». Los estados deben colaborar en la transición sin eludir la responsabilidad ni cifrarla en los esfuerzos de los mismos de siempre, mediante la vía habitual: presión fiscal. *Abogado, experto en finanzas