Clases, desclasamiento y reenclasamiento (y II).

Decía en el artículo anterior, tras definir someramente las clases sociales, que la sociedad occidental contemporánea experimenta un profundo desclasamiento de la clase trabajadora.

Su origen último lo explica perfectamente la idea de alienación que estudió Marx, y que define bien cómo el ser humano se despega de sí mismo en un sistema capitalista que lo trata como una mercancía, no como una persona.

Partiendo de esa idea antropológica, llevada hasta su extremo en la fase capitalista que vivimos (neoliberalismo salvaje), es necesario actualizarla y entender cómo el sistema encuentra fuentes de legitimación para que los trabajadores sigan creyendo que su vida es mala por su culpa, y no por los cánones de la organización social.

Como adelantaba la semana pasada, Harold R. Kerbo, brillante estudioso de la estratificación social, establece que una de las vías fundamentales de legitimación es el sistema educativo. Ahí los chavales reciben, de forma tácita o explícita, el mensaje de lo que es aceptable y lo que no, y del lugar que les corresponde en el mundo. Además, llegan allí ya segregados (colegios religiosos o laicos; públicos, privados o concertados; dentro de los dos últimos, más o menos accesibles económicamente). El tema da para mucho pero con estas ideas el lector puede aproximarse.

Aunque Kerbo también habla en su análisis de los medios de comunicación, en 2003, cuando se publicó la edición de su obra que conozco, internet estaba en construcción y los teléfonos móviles inteligentes no existían. Para que nos hagamos una idea, a YouTube le quedaban dos años para nacer.

Es interesante constatar, de la mano de la apasionante lectura de «Diversión ilimitada» (2016), del alemán Kaspar Maase, que el florecimiento de la cultura de masas se produjo durante los años cincuenta, cuando el cine sonoro y en color ya estaba plenamente consolidado y Hollywood en su apogeo; muy poco después, y esto es importante, de que se establecieran las normas que regulaban la transmisión de la señal de televisión (1945). A nadie se le escapa que la historia del siglo XX no puede entenderse sin la fotografía, el cine, la radio o la televisión, del mismo modo que será imposible hablar del siglo XXI sin hacerlo de internet.

Lo que aún no está suficientemente estudiado, porque estamos inmersos en ello, es lo que yo llamo «civilización de la imagen-masa», es decir, aquella en que la imagen (convertida en elemento estructural del contexto humano) modula por completo nuestra cultura, incluyendo, lógicamente, la ideología y la política.

¿Cómo lograr que los trabajadores vuelvan a tener conciencia de clase en este contexto? Es el reto principal de una izquierda política que no existe

Por excluir los años en que más afectó el Covid-19 (2020 y 2021), he recogido datos de un informe de 2018, de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), que decía que los niños de entre 6 y 13 años pasan una media de cinco horas diarias ante pantallas. Teniendo en cuenta que eso incluye festivos, fines de semana y vacaciones, supera, con mucho, el tiempo de educación obligatoria. Si además tenemos en cuenta que, sumado ese tiempo, las horas lectivas y las de sueño, obtendríamos alrededor de dieciocho, y que las seis restantes no las pasan todas en familia, no resulta difícil colegir que, por primera vez en la historia humana, el sistema educativo tiene hoy esta jerarquía: 1) los medios de comunicación de masas; 2) la familia; 3) la educación formal.

Así que, con permiso de Kerbo, hay que decir que, en este momento, la principal vía de legitimación del sistema es, sin duda, la cultura de masas. No es necesario subrayar que los propietarios de las grandes corporaciones que producen contenido son también los grandes propietarios del capital y beneficiarios del sistema, lo que hace fácil deducir que la cultura de masas contemporánea no solo legitima, sino que, además, retroalimenta hasta la náusea los valores en los que se basa un sistema que mantiene el 90%-95% del capital en manos del 1%-5% de la población mundial.

¿Cómo lograr que los trabajadores vuelvan a tener conciencia de clase en este contexto? Es el reto principal de una izquierda política que no existe, entre otras cosas, porque ni siquiera tiene en agenda esta cuestión. Ya lo he hecho en muchos artículos anteriores, y seguiré proponiendo ideas en los próximos para alcanzar ese objetivo.

*Licenciado en CC dela Información