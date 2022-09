Salud y ciencia

Un esperanzador artículo publicado en la prestigiosa revista Science informa sobre el último avance médico que, si todo va bien, permitiría que las condiciones de vida de las personas con síndrome de Down mejoraran notablemente. Se trata de un tratamiento para restaurar con terapia pulsátil la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH). Las pruebas han resultado positivas en seis de los pacientes humanos que han sido sometidos a la prueba piloto.

Las explicaciones científicas sobrepasan mi corto entendimiento en estos asuntos, pero, para concretar, diré que, por lo que he leído, el tratamiento haría mejorar el rendimiento cognitivo y la conectividad cerebral de los pacientes.

Aunque la noticia saltó a los medios de comunicación hace una semana, estoy convencido de que una gran mayoría de los ciudadanos no están al tanto de ella. Podría pensarse que el corto alcance de este informe se debe a que porcentualmente no son muchas las personas con síndrome de Down. No creo que sea este el motivo. Da igual a cuántas personas atañan las informaciones médicas susceptibles de mejorar nuestra salud: cualquier chorrada (un vídeo de peripecias en TikTok, un secuestro inventado, una joven atractiva que celebra un punto en un partido de tenis poniéndose de pie para beberse una cerveza de un trago, la última ocurrencia de nuestros ociosos políticos) parece mucho más importante que el relato de un posible gran avance científico.

No dice nada favorable de nuestra sociedad que pongamos más interés en la nueva novia de Gerard Piqué o en el último embrollo sentimental de Esther Doña que en los prometedores avances en la lucha contra el cáncer, enfermedad que se cobra la vida de más de 100.000 personas al año en España.

«La primera riqueza es la salud», escribió Ralph Waldo Emerson en una época en la que la inanidad y frivolidad aún no pilotaban las vidas del ser humano.