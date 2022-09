Tranquilidad y buenos alimentos

Antes de ayer fue el Día de Extremadura, una festividad que nos sirve a los extremeños, entre otras cosas, para que la vuelta al cole sea de las últimas del país, aunque los profesores estén ya en el tajo desde el primero de septiembre. El acto institucional del día previo tuvo un discurso a cargo de Luis Landero, tan emocionado como reivindicativo y del que, con la simplificación habitual, me temo que solo quedará que llamó “canallas” a los políticos por los retrasos en la construcción del tren.

En cuanto a las medallas de Extremadura, como de costumbre, combinaron lo inapelable con lo incomprensible, pues desde luego las merecían de sobra la abogada cacereña Eva González Pérez, que defendió los derechos de los inmigrantes en Holanda contra los abusos de su gobierno conservador, o el pacense Marco Antonio Sánchez Becerra, incansable luchador contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), medalla esta concedida a título póstumo (ya podrían habérsela concedido antes, cuando aún vivía). Menos evidente resulta la concesión de la medalla a la fusión de Villanueva de la Serena y Don Benito, fusión aún en ciernes y que debería celebrarse cuando se haya demostrado que valía la pena. En cuanto a concederle la Medalla de Extremadura a la Federación Extremeña de Caza, me parece tan extraño como sería concedérsela a la de pesca, o a la de jugadores de petanca.

Por lo demás, en el Día de Extremadura nos cayó la habitual lluvia de palabras vacías sobre construir el futuro con ambición y coraje, aunque no se tomen medidas para los dos grandes problemas que son siempre los mismos: la escasa industria y las malas comunicaciones que hacen que la región, económicamente, esté a la cola, aunque por otra parte aquí, si se tiene un buen trabajo, se viva de maravilla, sobre todo si se es de buen comer, pues en pocos sitios se puede disfrutar de mejor gastronomía a mejor precio.

La festividad regional fue aprovechada por diversos colectivos para protestar por la situación del tren, ese tren de la bruja, o de la risa, o del chiste: ya fuimos hasta portada de un cómic de Mortadelo y Filemón con el asunto, pero no es cosa de broma, por ejemplo, tener un retraso de hora y media que te haga perder otro tren o, peor, un avión. Pero no es solo el tren, pues salir de Extremadura es casi una odisea. Ya los vuelos tienen unos precios abusivos (ir a Barcelona desde Badajoz es mucho más caro que desde Londres o Ginebra), y en cuanto a las autopistas, si un día fueron motivo de orgullo, ya tienen partes que están pidiendo a gritos algo de mantenimiento, y me entenderá cualquiera que circule por el tramo de Mérida a Almendralejo, en un estado tercermundista desde hace años. De los autobuses, cuyos trayectos a Madrid, Lisboa o Sevilla se han reducido drásticamente, y que suelen reservar sus vehículos más cutres para Extremadura, tampoco se puede hablar mejor.

Tengo un amigo cuya novia, que vivía en Barcelona, se ha venido hace poco a vivir con él a Extremadura y me comenta que le está costando adaptarse, pues la ciudad en la que viven le parece “demasiado tranquila”. En realidad, para mí, y para muchos, eso es una ventaja, pero se entiende que para la gente joven pueda ser lo contrario. Para los impacientes, para los inquietos, no está hecha Extremadura, y me acuerdo a menudo deEduardo Moga, buen amigo y gran poeta, que tituló El paraíso difícil a su recopilación de diarios extremeños. Extremadura ofrece una calidad de vida, con su cercanía a la naturaleza (aunque ahora tan necesitada de agua y tan herida por los incendios) que no se tiene en otros sitios, pero hay que intentar tomarse con paciencia e ironía desde los retrasos del tren hasta la engorrosa burocracia de cualquier trámite administrativo.

*Escritor