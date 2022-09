Miguel de Unamuno decía que en Extremadura “la paz sorbía de la tierra austera”. Un sentimiento por todos compartido que no debiera hacernos perder la perspectiva y mucho menos ensombrecer a quienes desde una amplia arquitectura, a lo largo de cuatro décadas, han dado lo mejor de sí mismo para tener ante sí una región con el sentimiento tan puro como el que describía Miguel de Unamuno. Una imborrable, admirada y repetida frase que bien podríamos situarla el día de nuestra comunidad cuya cita recuperó lo mejor de la memoria colectiva desde una amplia pluralidad social y política.

Quiero referirme con ello, a todo lo acontecido esta semana, protagonista por la cascada de reivindicaciones, como cada 8 de septiembre, marcada por los actos de conmemoración del Día de Extremadura. Una cascada de reivindicaciones que claramente coloca a la política como el mejor instrumento desde donde alojar la construcción de la vida de la gente desde todos los ámbitos de expresión y participación que representamos los partidos políticos, siempre con el acompañamiento de las instituciones.

Politiká es el arte de negociación para conciliar intereses. Y es que los partidos políticos representamos y transmitimos la voluntad plural de los ciudadanos porque así se decide en nuestro actual sistema democrático. Los políticos, con la buena política, canalizamos las peticiones de la gente prestando nuestro apoyo, intermediación y colaboración. ¿Podría decirse que los partidos políticos somos un instrumento importante? Claramente, SÍ. No caigamos en populismos trazados desde el lenguaje y verbo fácil. Los demócratas no debemos caer en esa vil a la vez que sutil trampa. El fin no justifica los medios.

Esta reflexión no acaba aquí. Para Renate Mayntz en su obra «Nuevos desafíos de la teoría de la Governance» expone que (…) la nueva gobernanza exige niveles extraordinarios de transparencia, el derecho al acceso de información, el buen gobierno, la participación y colaboración ciudadanas, los derechos de participación y colaboración»(…). En consecuencia, hacer políticas desde la política en un mundo globalizado y cambiante. Sí, así lo interpreta Daniel Innerarity quien afirma que estamos ante un «cambio de época que exige una transformación de la política desde una complejidad tremenda con multitud de actores influyendo en la toma de decisiones». No cabe mejor apunte.

Apelo aquí, desde la responsabilidad política, hacer política de la buena. Porque la política también está harta de estereotipos del pasado y del presente como recurrente leyenda que solo alimenta un discurso perverso destruyendo el contrato social que nos dimos con la ciudadanía y nuestra siempre obligada corresponsabilidad.

La ciudadanía está soportando años tremendamente duros: una pandemia, una crisis y una guerra. Una visión peyorativa de los políticos y esta brutal crisis económica no puede ser excusa. Los socialistas debemos sentirnos orgullosos de la herencia recibida pues hemos transformado nuestros pueblos y nuestra región, estableciendo servicios y recursos a todos los lugares de Extremadura, devolviendo dignidad a la ciudadanía.

Nuestro presidente y secretario general, Guillermo Fernández Vara, en el Debate del Estado de la Región espetó: «(…) Esta tierra necesita gente con muchas ganas de dejarse la vida y el pellejo para hacer de esta tierra una tierra de la que nos podamos sentir realmente orgullosos. Y nos sentiremos orgullosos el día que les demostremos a los que han vivido muy cómodos teniendo allí la riqueza mientras aquí teníamos la solidaridad que vamos a competir con ellos en todos los ámbitos. No les quepa ninguna duda (…)».

Y tanto que Extremadura es protagonista. Extremadura tiene su propio relato. Una nueva Extremadura con un futuro halagüeño. No en vano, Guillermo Fernández Vara, ha hecho multiplicar las inversiones en Extremadura y ha permitido contar a esta región con los presupuestos más ambiciosos de las últimas décadas.

Una nueva Extremadura, más moderna y de mirada tecnológica con planteamientos disruptivos desde el liderazgo político y acompañamiento, caminando hacia una nueva economía y dando mayor protagonismo al sector industrial, a la nueva revolución verde y digital, la atracción de inversiones y al crecimiento sostenible, con consecuencias determinantes en la producción, el empleo, el consumo y, como consecuencia, en el bienestar social.

Una nueva Extremadura que protagoniza infinitos desafíos como pueblo: la retención del talento y su retorno, la sostenibilidad de nuestro sistema de salud, la calidad del sistema educativo, la financiación autonómica, el reto demográfico, la igualdad de género y la no discriminación, la generación de nuevos empleos y de nuevo tejido empresarial, la lucha contra el cambio climático, el aprovechamiento de los recursos naturales. Es decir, hacer política, políticas públicas.

Una nueva Extremadura que cuenta con datos contundentes: 70.000 parados menos, 1.400 millones de euros para seguir generando empleo en la región ligados a los proyectos industriales con nuevos perfiles profesionales, con nuevas condiciones y nuevos salarios, lidera la contratación indefinida e impulsa la estabilidad en la contratación y la generación de carreras profesionales de futuro en las empresas.

Una nueva Extremadura que protagoniza una cerrada exigencia y que conoce y reconoce el Gobierno de España. Por eso, Extremadura recibirá en los próximos seis años 592 millones de euros más que con los gobiernos del Partido Popular. Sí, claro, la buena política.

Y es así como se definen los retos y desafíos que protagoniza el gobierno de Guillermo Fernández Vara desde la política y la Gobernanza en una nueva Extremadura. El reto de un presidente que se deja la piel para que sucedan cosas como que nuestro PIB crezca más que ningún otro en España o que la Ingeniería Electrónica de la Universidad de Extremadura sea la más valorada del país. El trabajo de años va a permitir que la Extremadura del siglo XXI cuente con una gigafactoría de baterías de coches eléctricos, una fábrica de diamantes sintéticos o un macro matadero que cambiará nuestra cadena de producción, importar en lugar de exportar.

Por eso, el líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, hace bien en interpelarnos a todos sin excepción. Claro que este es un tiempo de ambición sana. Es tiempo de una nueva Extremadura que sueña y siente con ambición, orgullo y coraje.

Habrá más 8 de septiembre y tendremos una nueva oportunidad para celebrar lo que fuimos y lo que somos, para soñar y sentir. Lo reivindico desde la política buena, la que representa la igualdad de oportunidades y el estado de bienestar, la que prioriza a las personas y sus necesidades.

Habrá más 8 de septiembre para recuperar a Miguel de Unamuno y su dulce sentimiento “la paz sorbía de la tierra austera”.

Créanme, sabremos el siguiente paso a dar.

*Secretaria de Organización del PSOE de Extremadura