He comenzado el curso político con un acto muy entrañable. Si ya la presentación de un libro es un momento gozoso, encontrarte con una salón de actos repleto de gente ( mucha de ella joven) me llenó de enorme alegría. Un verdadero acontecimiento para la localidad. Se trataba del libro de Alfonso Cardenal Galván Vidas olvidadas que presentamos en la Casa de la Cultura de Jerez de los Caballeros. Hablábamos, una vez más, de Memoria Democrática. De educación en valores. De reflexiones en torno al trabajo de cientos alcaldes y concejales que se dejan, literalmente, la vida por el servicio público a sus vecinos. En nuestro caso, los protagonistas fueron los componentes de la última corporación republicana previa a la guerra civil en Jerez de los Caballeros. Su tragedia posterior, junto al sufrimiento de sus familias y amigos no debe dejarnos sin resaltar los motivos que ocasionaron tan funesto desenlace.

Por eso es muy importante, fundamentalmente para las generaciones más jóvenes, que conozcan su legado. “Por sus obras les conoceréis” y así fue. La satisfacción personal que tuvieron, reflejada en el perfil biográfico que nos traza el autor es tan sencillo como el ver resueltos los problemas que les planteaban sus vecinos. Y de eso se trata. De luchar precisamente contra el título del libro. !No pueden ser historias olvidadas! Una labor de rescate del pasado basado en multitud de entrevistas y testimonios orales. En la consulta de numerosos archivos. En la búsqueda, tanto en la letra impresa como en las voces de sus conocidos o personas de su entorno más próximo, de devolver a la vida el sonido y la huella de los vestigios generados. Al margen de la exhaustiva documentación que maneja Alfonso, como eficiente investigador que nos rescata actas municipales, cartas de líderes políticos, actas fundacionales con la primera Ejecutiva del PSOE de Jerez de los Caballeros… es muy importante la conexión que se hace entre lo nacional y lo local. Concluimos con una nueva apelación a la Memoria. Al recuerdo de lo vivido. A la herencia que nos dejaron. A la transmisión de experiencias entre abuelos y nietos. ¡Qué sonrisa se me puso al ver aquella noche a muchos de ellos allí! Todo ello motiva a continuar por esta senda. A seguir publicando historias que no deben olvidarse. Como señalaba el periodista Paco Oliver ( presente también en el acto): creemos que lo que sucedió ( lo que se narra en estos libros) era en blanco y negro. Pues no, tenían los mismos colores y abordaban muchas de las mismas inquietudes que nos perturban hoy. *Historiador y diputado del PSOE