Hace unas cuantas vidas, una de las cosas que más me ilusionaban de empezar el nuevo curso era estrenar una caja de plastidecores. Y mi propósito de cada uno de aquellos 'años nuevos' era llegar al final sin romper ninguno. Cada septiembre me acuerdo de aquella caja naranja, cuyo olor era felicidad pura, y me veo reflejada en la ilusión y los nervios de los pequeños de mi propia familia. Lamentablemente una nueva emoción se ha colado en ese ‘volver a empezar’ de muchos hogares: el miedo. Y no, no es ‘normal’. No, no «ha pasado siempre». Y no, no va a desaparecer por ignorarlo.

Los datos nos señalan tozudos que pasan 'cosas malas' en los centros educativos que ahora abren sus puertas y nos advierten de que no deberíamos quitarles importancia. En Extremadura, las clases arrancan hoy para los niños de Infantil, Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria; y mañana, las de primero y segundo de Bachillerato, con la novedad de la implantación de un 'vigilante'. Una figura que, según fuentes oficiales, «será la encargada de coordinar el bienestar en colegios e institutos con el fin de prevenir y actuar ante las situaciones de violencia». Un eufemismo como la copa de un pino, para no crear alerta social supongo, pero que es al menos un intento de ponerle cerco a una realidad que los profesores llevan denunciado desde hace años. En 2018, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) alertaba de que un 90% del personal docente identifica y convive con situaciones de violencia en los centros. Enumeraban: peleas, insultos y vejaciones entre compañeros, vandalismo y destrozo del material escolar, violencia psicológica, episodios y conflictos con un componente racista y enfrentamientos a través de redes sociales, como el WhatsApp. Personalmente, creo que son precisamente estas últimas las que han cambiado por completo las reglas del juego en los patios y en las aulas. Nuestros hijos están en ellas desde que llevaban pañales. Han crecido con ellas en las manos, expuestos a referentes, escudos, disfraces y filtros, difíciles de manejar y discriminar para la mayoría, y más aún a según qué edades. Todo ello contribuye a que se creen una imagen distorsionada de la realidad, de sus amigos y de ellos mismos. Y les pone en bandeja plataformas gratuitas que hacen las veces de altavoces, convirtiendo un insulto o una vejación 'tradicional', en potencialmente 'viral', con la humillación que eso conlleva para los aludidos. No es mi intención ponerme en plan 'maestro yoda' y entiendo que no se puede vivir de espaldas a estos nuevos sistemas de comunicación y relación, que priorizan la pantalla a la piel, pero como sociedad, tenemos una reflexión importante que hacer ante el hecho de que nuestros hijos no están 'a salvo' en un centro educativo. El hecho de que se haya estipulado la necesidad de que haya una persona encargada exclusivamente de estar 'al quite', para asegurase de que los menores no tengan que enfrentar situaciones o compañeros que les generen ansiedad o temor, no es un asunto baladí. Y no deberíamos normalizarlo. La raíz de este problema, sin embargo, va más allá de los colegios y es más difícil de digerir y atajar. Porque, seamos claros, el acoso escolar, los 'abusones', no se gestan en este entorno, vienen 'aprendidos' de casa. Y es mucho más complicado poner un 'vigilante' en cada hogar, cuando los más jóvenes escuchan y contemplan ejemplos de violencia en todas sus posibles variantes. O cuando sin ningún tipo de filtros o de supervisión adulta, consumen material nocivo en Internet o en Redes, que alientan el abuso físico o verbal, el racismo, el sexismo o la homofobia, y que luego trasladan en su día a día al recreo o al aula. Vamos a dejar de echar balones fuera y a asumir todos nuestra parte de culpa en este desaguisado, porque de nada sirve entrar en la polémica de qué fue primero: si la gallina o el huevo. Ahora que estamos ante la oportunidad que siempre brinda un nuevo principio, intentemos como comunidad practicar un propósito de enmienda simple y efectivo: cada madre, padre, cuidador o tutor le debe explicar bien clarito a nuestros niños que la máxima más importante, en el cole y en la vida, es aquella que dice: no le hagas a nadie aquello que no te gustaría que te hicieran a ti. Parece simple, lo sé, pero si de verdad entendieran su significado, no harían falta nunca más los 'vigilantes del miedo'. *Periodista