He estado pensando en cuál ha sido mi evolución como lector desde mis inicios y he llegado a la conclusión de que las filias y fobias de antaño vienen a ser similares a las de ahora. Es decir, el tipo de libros que décadas atrás me cautivaban o me aburrían siguen siendo, grosso modo, los mismos.

La diferencia entre el lector que fui y el que soy está quizá en una renovada paciencia que me permite aceptar, e incluso disfrutar, esas “novelas libres”, adictas a los tiempos muertos, en las que la acción no es determinante. Con ciertos autores no sabe uno bien si las pausas digresivas están supeditadas a la acción, o si es la acción la que está supeditada a esas pausas. O por decirlo de manera más clara: cuesta discernir en algunos autores si añaden digresiones intelectuales a sus historias, o si la historia es solo una excusa para envolver esas digresiones. Es el caso del recientemente fallecido Javier Marías. Tras leer en su día un par de novelas suyas, lo desestimé por lento y moroso, pero recientemente me ganó con la lectura de Corazón tan blanco, Los enamoramientos y Negra espalda del tiempo. Pero si la literatura de Marías es un referente de exigencia y calidad, no menos importante –al menos para mí– es su estilo a la hora de encarnar la figura del escritor (serena, adusta, enemiga del marketing), en clara disonancia con la del escritor de hoy, más dado a la vida literaria que a la propia literatura. Marías representaba al arcaico intelectual de escritorio, un hombre desconectado de las redes sociales y de la informática –no usaba ordenador, no se conectaba a Internet…–, sin interés por el postureo o la sobreexposición mediática, reacio a los premios institucionales, que no aceptaba (el Premio Nacional de Narrativa, p.ej.), enseñándonos así que si hay algo más glamuroso que ganar un gran premio es rechazarlo para defender la independencia. Descanse en paz. *Escritor