Menos política, más educación

Si como decía Groucho Marx, «la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados», la educación, la real, la de trinchera, es el arte de aplicar los remedios adecuados a los equivocados diagnósticos de la política precisamente para no generar problemas, o al menos no tantos como genera los equivocados remedios.

Nadie duda de que la política o los políticos deban legislar en materia de educación, para eso están, el problema es que por desgracia no se legisla por y para la educación, se legisla por y para la política, a través de la educación, y así nos va. Si nuestros políticos legislaran en materia educativa exclusivamente buscando réditos educativos, en primer lugar debieran conocer nuestros centros, es decir, consultar a los profesionales que sostienen el sistema, los docentes, y a sus representantes legales, los sindicatos, aunque ciertamente, cada vez más, y por desgracia, algunos se preocupan más de mejorar sus propios resultados y de aquellos que les dan sombra, que lo que afecta a sus representados, hasta ahí llega la deriva del ejemplo que nuestros políticos han trasladado y la injerencia en ciertas instituciones que desvirtúan la realidad ante la sociedad, y lo que es peor, familias y alumnos.

Como ejemplo basta aludir a ciertas «casualidades» que cual «panes prestaos» que diría un tal Sancho fiel escudero del hidalgo caballero, siempre se producen en beneficio mutuo y en los mismos tiempos, al final de cada legislatura y antes de unas elecciones, de unos u otros, y de esa bonita historia de simbiosis, el amor se renueva cual bodas de plata cada cuatro años, aunque el banquete lo paguemos el resto.

Pues sí, lo deseable sería más educación y menos política, pero no por apartar a estos últimos de la misma, precisamente al contrario, intentar acercarlos, que sean conscientes que en un centro por ejemplo, no existen horas para tantas coordinaciones y coordinadores, algunas duplicadas y otras más políticas que efectivas si es el propio docente el que tiene que asumirlas además de la docencia, y encima sin formación, como está ocurriendo con el coordinador de bienestar, aunque los docentes siempre hemos procurado el bienestar de alumnos, familias y compañeros, el problema es que nadie mira el nuestro.

Que nuestro trabajo es educar, no rellenar infinitos papeles para justificar una actividad profesional demostrada y certificada. Que un docente aunque bien pudiera valer por tres no es óbice para recortar a dos compañeros de las plantillas, que siempre hemos transmitido valores, luchado por la igualdad y respetada cada individualidad, se les olvida que nosotros no somos el enemigo, incluso a veces ellos mismos lo son, que si cualquier profesión es digna, la nuestra es la más digna porque tenemos el poder de hacer que todas las demás son posibles.

En definitiva, arreglen los problemas que tenemos, desde la política, sí, pero con más educación, y no al revés.

*Presidente de ANPE en Cáceres