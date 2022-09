Meterse (en elecciones)

El temple de Guillermo Fernández Vara es de sobra conocido. No es muy dado a alterarse ni a declaraciones grandilocuentes, sino que cultiva un lenguaje llano, que se traduzca solo al ciudadano. Es un buen rasgo; en general, desconfío de que aquellos políticos acostumbrados a los aspavientos y para los que cualquier tema es un drama, una cuestión de estado o un hito histórico. Conceder al día a día una pátina de normalidad desconozco si da votos, pero sí es un sano ejercicio para aquellos totalmente ajenos a la maquinaria político-económica.

Por eso, resulta aún más llamativo el Vara de los últimos días. No sólo por el exabrupto en su charla en Madrid (mandó «meterse» por salva sea la parte a los que «desprecian a Extremadura». Sobra decir que no especificó quiénes son) sino que ya en Mérida anunció «la mayor bajada de tasas y precios públicos de la historia». Nada mal para un «hombre tranquilo». Lo que no es, es coherente.

Antes que nada, hay que decir que esta reacción es, en parte, entendible. Vara se esperaba un mayo del 23 calmado, un lánguido proseguir de la legislatura hasta obtener una nueva renovación del cargo que, además, sonaba a dulce retirada. Le daba tiempo hasta armar una sucesión tranquila dentro de sus propias filas. Tarea nada sencilla porque ciertamente acumula en sí mismo la experiencia de gobierno (y oposición, algo nada desdeñable) y el reconocimiento y prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero, a veces pasa, nada ha salido como esperaba.

El desgaste del gobierno de Pedro Sánchez es evidente y todos los líderes autonómicos recelan de la factura que les pueda pasar. Como ha ocurrido en Andalucía, donde se ha producido un auténtico giro social, que ha premiado la valentía de los populares de romper con el largo pasado y llevar a cabo sus propuestas (harían bien en tomar nota aquí, evitando una timidez que puede interpretarse como complacencia. Pasó en 2015). Y, ya en casa, con unas filas populares que parecían perdidas en un vano debate interno, ha irrumpido la figura María Guardiola. Que está imprimiendo fuerza a la carrera electoral y camina con la inercia positiva territorial. Tormentas en vaso de agua aparte (la puerilidad de la crítica por el «enchufe» se comenta solo), está creando con habilidad un proceso que hará que lleguen a mayo con, al menos, una candidata más que reconocible.

Porque, si no había quedado claro, donde se ha metido Vara ya es en modo electoral. Desde esa perspectiva debemos entender este «despertar» del presidente. No acabará aquí, lo verán.

Siempre he entendido reduccionista que el debate fiscal se limite a si bajamos impuestos ponemos en peligro la sanidad o la educación y favorecemos a los ricos. Y, si subimos, estamos quitando el dinero al contribuyente. Es una cuestión bastante más compleja que solo artificialmente termina en esa polarización absurda. Así que bienvenida cualquier propuesta que rediseñe la carga tributaria; especialmente, en Extremadura.

Pero lo cierto es que, después de cuestionar la competencia entre regiones y la insolidaridad de las reducciones de impuestos, resulta que ahora decidimos entrar en ellas. Se les va a hacer complicado a los acólitos socialistas en redes sociales (abundan y son bastante «intensos») defender la medida. Porque lo único que demuestra es la necesidad de posicionarse en la batalla por el gobierno regional.

El «paquete» en sí, además, parece poco efectivo. Supresión del canon de saneamiento en el agua y reducciones en diversas en las tasas (ITV, comedores escolares o licencias de caza y pesca, entre otras). Nada de IRPF, una medida casi obligada si la inflación persiste -lo hará, al menos hasta mediados del próximo año-, nada de patrimonio. Y por supuesto, las empresas quedan fuera de cualquier alivio fiscal.

Tiene derecho a la contradicción y bajar impuestos. Tiene legitimidad para empezar su campaña electoral. Tiene obligación de gobernar. Más complicado es apelar a una supuesta herencia de un Partido Popular que gobernó cuatro años en las últimas cuatro décadas. Y ni siquiera es el gobierno previo. Si ha decidido gobernar, aunque sea por meterse en elecciones, lo agradecemos. Pero que recuerde de quien ha sido de verdad la responsabilidad de gobierno en los últimos veinte años.

*Abogado, experto en finanzas