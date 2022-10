¿También tú, Extremadura?

Extremadura no podía renunciar a las rebajas fiscales. Es comprensible que se considere una medida electoralista, sobre todo porque ese es el motivo del presidente valenciano, Ximo Puig, el primero en desobedecer al Gobierno y prometer una bajada de impuestos. Pero es que en Valencia el socialismo es un socialismo sin denominación de origen, entiéndase, mientras que en Extremadura el socialismo es un fenómeno natural, por lo que no ha hecho falta recurrir nunca a medidas electoralistas. Incluso durante los cuatro años en que Izquierda Unida sostuvo el gobierno del Partido Popular, Extremadura fue socialista. Moralmente. Desde aquella rosa roja de Felipe González en 1982, el socialismo está en el ADN del paisaje y el paisanaje de Extremadura, inmarcesible. Nada de electoralismo, por tanto.

Pero habría sido injusto que Extremadura, que tiene las rentas más bajas de España, no rebajara la carga fiscal como va a hacer Valencia y como seguramente harán otras comunidades socialistas de aquí a las municipales y autonómicas de mayo. Una vez que el presidente valenciano desoyó a Moncloa, que había decidido gravar las grandes fortunas (concesión a Podemos, por cierto, que llevaba pidiéndolo desde el primer día) y reducir el IRPF solo a las rentas de menos de 21.000 euros (el 75% de los extremeños), Extremadura estaba obligada a hacer lo mismo que Valencia. Primero, para no tener que soportar un agravio más. Con el tren ya es suficiente. Y segundo, porque Extremadura puede permitírselo, ya que no afectará a su pobreza, que es también natural, congénita: la disminución del gasto en Extremadura consistirá en suprimir el canon de saneamiento del agua y en reducir entre el 25% y el 50% la ITV, las licencias de caza y pesca, los comedores escolares, las tarjetas de transporte y las pruebas de laboratorio.

Es posible que el Gobierno, tras la indisciplina de Valencia, haya interpretado también como traición el que Fernández Vara haya anunciado para Extremadura «la mayor bajada de tasas y precios públicos de la historia de la región». ¿También tú, Bruto, hijo mío? ¿También tú, Extremadura? Pero el presidente Vara no ha hablado de impuestos, consciente de que el dinero público debe destinarse a los servicios públicos, o a los momentos de dificultad (inflación, crisis energética), o a personas vulnerables o en riesgo de exclusión (parados, enfermos dependientes, familias sin vivienda), no a regalarlo mediante rebajas tributarias.

La duda es si el presidente Vara habla de tasas para esconder la palabra «impuestos», ya que los impuestos tienen mala prensa, o si se refiere a los impuestos como tasas porque cree que Extremadura mira el dedo cuando le señalan la luna.

