Un vídeo, un vídeo ha inundado las redes sociales, y como en la peor de las inundaciones, el peor de los lodos ha impregnado las paredes, los objetos, el interior de las casas de una suciedad que necesitará de mucho cuidado y esfuerzo para que podamos recuperar la habitabilidad que necesitamos y queremos para nuestra vida. El vídeo repugnante lo encontré mientras visitaba de forma mecánica los estados o historias que desaparecen tras 24 horas de exposición pública en Instagram. Una antigua compañera y amiga de colegio lo había subido con un mensaje que denunciaba lo que allí se veía. Un grupo de chicos jóvenes asomados a sus ventanas gritaban a un grupo de chicas: «Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas. Sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea, ¡vamos Ahúja!».

El vídeo ha sido viral, a partir de aquí, su debate público también.

Os diré que en la maraña de comentarios, opiniones, y lecturas he encontrado todo tipo de justificaciones para este comportamiento: son solo chiquillos jóvenes (¿quizá por eso es más preocupante?), forma parte de una tradición que ha venido ocurriendo todos los años ( ¿y nadie había detectado que esa tradición es perniciosa? ¿Que precisamente por habitual hay que hacerla desaparecer?), que se excusa si tenemos en consideración la actuación del grupo de chicas (¿se merecen tales palabras?), ellas no se sienten ofendidas (¿hay que detenerse y reflexionar si una manifestación así no resulta ofensiva?), es una broma que se ha sacado de contexto (¡qué barbaridad!).

¿Es preocupante su comportamiento? ¿Y quien lo justifica?

Es intolerable, injustificable el machismo que se refleja, que se emite por quienes son presente pero que sobre todo están destinados a construir el futuro, de quienes sus días y desde donde lo emiten están diseñados para su formación, para su educación. Hechos así aún más demuestran la necesidad de continuar trabajando por la igualdad real, es evidente hoy no lo es.

La repulsa de hoy es el cambio de mañana.

En el portal de la BBC noticias veía un vídeo de niñas y adolescentes quitándose el velo en las escuelas de Irán para apoyar las protestas contra el gobierno: Mahsa Amini, de 22 años, falleció a consecuencia del infarto y el coma que sufrió el martes en una comisaría de Teherán, donde estaba detenida por la llamada Policía de la moral por no llevar bien el velo, prenda obligatoria en el país.

Ayer conocíamos que la escritora francesa Annie Ernaux ganaba el Premio Nobel de Literatura 2022. Finalizo con sus palabras recogidas por Álex Vicente y Marc Bassets: «Otro aspecto de mi trabajo es hablar desde mi condición de mujer», reflexionó ante la prensa. «Para mí sigue siendo una cuestión: no me parece que nosotras, mujeres, nos hayamos vuelto iguales en libertades, en poder. De una manera general sigue existiendo esta dominación que toma formas más ligeras, o más pesadas. Escribir es también este lugar».

* Filóloga y diputada regional del PSOE