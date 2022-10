Museo lírico

Siempre me ha parecido que el Museo de Cáceres, en especial su sección de arqueología albergada en la bellísima Casa de las Veletas, es menos conocido de lo que debiera. Recuerdo que de estudiante lo visité muchas veces, y casi siempre estaba casi vacío, y eso que la entrada es gratuita para ciudadanos de la Unión Europea, doble incongruencia: por una parte, por qué hacer pagar entrada a un colombiano y no a un holandés; por otra, acostumbrados a pagar por casi todo, mucha gente desprecia lo que es gratis. Una entrada, aunque fuera un par de euros (quizás con exención para los empadronados aquí, como se hace en Sevilla), no haría que hubiera menos visitantes, y contribuiría al mantenimiento de un museo que alberga piezas de gran valor.

En ese entorno incomparable se presentó ayer el poemario Arqueologías, de Ada Salas, publicado por la editorial Pre-Textos, con la presencia de la autora, del profesor Miguel Ángel Lama, y de numeroso público, como siempre es el caso con esta poeta, nacida en Cáceres en 1965 y que, aunque resida desde hace mucho tiempo en Madrid, viene por nuestra ciudad a menudo (aquí le quedan numerosos parientes) y recibió hace tres años la Medalla de Extremadura, un galardón que, con todo, a mí se me queda algo corto: Salas es una poeta muy reconocida dentro y fuera de España (su anterior poemario, Descendimiento, acaba de traducirse al alemán) y en esta época en la que, para compensar marginaciones de siglos pasados, las mujeres tienen prioridad a la hora de ser premiadas (los últimos cinco años el Premio Nacional de Poesía ha recaído en poetas mujeres), extraña, y casi escandaliza, que nunca haya recibido ni el Premio de la Crítica ni el Nacional de Poesía. La elección del lugar no era arbitraria, sino plenamente justificada, como puede intuirse por el título: Arqueologías es un poemario que parte de la contemplación de determinadas piezas arqueológicas, muchas de ellas expuestas en el propio museo, que hacen a la poeta sumergirse en esas épocas pasadas para “acceder al sustrato” de lo que fuimos. En esta época tan volcada sobre el presente instantáneo y tan agobiada por el futuro, Salas sigue un camino aparentemente contrario: pensar en el pasado, ponerse en el lugar de quien trazó un bajorrelieve, usó una escudilla, se puso una sortija o se postró ante una estela funeraria, en un acto de reconocimiento hacia nuestros ancestros que sin embargo puede infundirnos un nuevo vigor, imaginando que “es posible empezar como si todo / –nada– / hubiera sucedido”. El diálogo con otras formas de expresión que la escritura había ido ya ganando peso en la última poesía de Ada Salas: enLimbo y otros poemas, la segunda parte del libro dialogaba provocativamente, desde una ética feminista e insumisa, con distintas representaciones de la Anunciación a la Virgen; y el mencionado Descendimientoera una larguísima écfrasis, es decir, la descripción de una obra de arte, en este caso El Descendimiento de la Cruz, de Rogier van der Weyden. En Arqueologías, sin embargo, el contenido es de mayor calado, y de sus poemas se destila una suerte de compasión por lo efímero de los esfuerzos y pasiones humanas, con especial atención a las figuras femeninas. Así, en “Diosa. Estatuilla”, se apena ante una imagen que fue venerada milenios atrás y que ahora es solo un objeto tras una fría vitrina, para terminar preguntándose “qué hacer con este amor / que nadie quiere”.Pero a veces puede surgir lo contrario, una añoranza de un sentimiento más primigenio y puro de la vida, como en “Danzantes. Metopa”, donde la poeta pide, a las bacantes de un relieve,que le dejen bailar con ellas. Entre estos poemas, no falta uno, “Aljibe” dedicado a ese lugar subterráneo, tan mágico,en el corazón de la Casa de las Veletas. *Escritor