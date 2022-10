Hay quien piensa que viviendo en la ignorancia se es más feliz. Yo no lo veo así. Y quiero precisar que, cuando me refiero a la ignorancia, no aludo a la carencia de un sustrato académico constituido a lo largo de un extenso bagaje educativo. Porque hay gente muy instruida que ignora todo sobre lo sustancial de la vida y personas que apenas aprendieron las primeras letras y las operaciones matemáticas básicas y tienen una inteligencia de vida apabullante.

Y, de igual modo, hay también gente a la que esos estudios, y sobre todo sus lecturas, le ayudan a interpretar la vida y enfrentarse a lo que va aconteciendo en el día a día, y zopencos que no es que no sepan nada sobre nada sino que, además, es que son tan soberbiamente burros que ni siquiera quieren aprenderlo cuando alguien trata de enseñárselo. Sí hay que reconocer que el exceso de información y conocimiento, habitualmente, conducen a una inquietud intelectual que, no pocas veces, concluye en una cierta agitación existencial. Esa inquietud y la consecuente agitación han sido el germen de extraordinarios avances para la vida de los seres humanos. Pero, como todo tiene su envés, la sapiencia no siempre destila dulces almíbares; a menudo, también, segrega sustancias que amargan y alejan al individuo del horizonte de la alegría y la felicidad. No vengo, pues, a hacer apología de la ignorancia. Sería como fomentar el hambre o el insomnio. Pero sí quiero, sin embargo, abogar por la importancia de saber abstraerse, ausentarse, desconectar, evadirse o aislarse parcialmente para tomar una perspectiva correcta desde la que poder enfocar mejor la vida. Porque el bombardeo al que nos hemos ido habituando nunca ha sido saludable ni benéfico, aunque, a fuerza de relampagazos, nos hayamos acostumbrado a él. Y la tormenta de publicaciones no chequeadas, estudios contradictorios, noticias urgentes, fotos llamativas, vídeos virales, estribillos pegadizos o escritos enardecidos solo contribuyen a la confusión, a un aumento de la irritabilidad, a la radicalización, a la vulgarización, a las falsas creencias, a la insatisfacción y a la estupidez. De cuando en cuando, habría que apagar todos los dispositivos electrónicos para volver a mirar, tocar, escuchar, olfatear y saborear, para pensar con claridad, para admirarse con lo verdaderamente valioso y digno, para conocer mejor a los otros y poder hacer introspección, para deleitarse con lo hermoso, para respirar a pleno pulmón, para disfrutar de todo lo importante que tiene la vida. No es sencillo hacerlo, porque estamos atrapados en un remolino que nos zarandea y nos transporta de aquí para allá sin que apenas podamos recobrar el aliento. Pero siempre hay una posibilidad o un hecho concreto que hace factible lo que tan complicado parece. Al final, como en casi todas las cosas, lograrlo es cuestión de voluntad y de una pizca de suerte.