Todas somos putas

Que levante la mano la mujer a la que, alguna vez en su vida, no han llamado puta. Me refiero al insulto pronunciado con asco, con odio, con despecho, con rabia, no al que efectivamente también hemos recibido de amigos o amigas de forma cariñosa entre carcajadas, que los hay y no tienen nada que ver con el flashmob de los estudiantes del colegio mayor de Madrid que se han hecho virales esta semana, muy a su pesar.

Para algunos hombres, las mujeres siempre han sido putas. Lo son si han estado con cierto número de hombres y lo son si se comportan de cualquier forma que no se corresponda con lo que ellos quieren. Es un sambenito que estaba normalizado, pero que en el siglo XXI en que vivimos no debería estarlo. Por eso, sorprenden las declaraciones de algunas estudiantes del colegio femenino al que iban dirigidos los insultos de sus homólogos del colegio mayor masculino quitando importancia a lo que parecía un aviso de una salida en manada para abusar sexualmente de ellas. Si han visto el vídeo, los gritos, la subida de persianas todos a una... No parecía una broma, ni un pique sano, más bien daba miedo y mucho. Lo triste es que las y los estudiantes lo tengan normalizado y lo que demuestra es que falta aún muchísima educación sobre lo que significa la igualdad y el respeto entre sexos. Me gustaría escuchar los cánticos de ellas. No las imagino a voz en grito diciendo que se preparen que les van a coger entre todas y van a abusar de ellos. Es cierto que la educación empieza en casa, pero debe continuar en otras instituciones, el colegio, el instituto, la universidad, un colegio mayor... El centro se defiende expulsando al cabecilla, cuando fueron muchos los que participaron y dice que ha sido un hecho puntual, pero las chicas afirman que es un pique habitual y se hace cada año. No lo duden, si no se hubiera grabado y hecho público, el centro no le habría dado importancia y no habría ningún expulsado porque la connivencia, la ceguera social frente al machismo sigue existiendo y no se acabará hasta que se eduque en todos los ámbitos y hasta que se corten de raíz los comportamientos machistas desde el minuto uno. Hay que actuar ya de una vez, con mano dura y tolerancia cero porque cualquier micromachismo se puede convertir en una bola difícil de parar.