La política española se configura en dos bloques: a derecha e izquierda. Hay gente de centro que se mueve a uno u otro lado en partidos moderados cuando los hay, pero la gran masa electoral se concentra en dos bloques que se activan o desactivan en cada convocatoria electoral. Así funciona la partida electoral de este país, sobre todo cuando se impone un bipartidismo fuerte. Con esto quiero decir que el PP puede restarle votos al PSOE, no digo que no porque siempre hay electores descontentos que cambian de papeleta o incluso la utilizan como arma arrojadiza contra los suyos, pero si crece de verdad la mayor parte de sus electores son de derechas que antes se quedaban en casa, se habían pasado a Ciudadanos o directamente habían encontrado acomodo en Vox. Otro tanto de lo mismo pasa en el PSOE. ¿Cómo le va a restar votos al PP ?Si crece es a costa de Podemos o en una pequeña parte de Ciudadanos, pero su bolsa de votos es propia que bien se activa o bien se desmoviliza y no acude a las urnas.

El efecto Feijóo tendrá fin. No estoy diciendo que haya terminado, todo lo contrario, si el PPtiene una oportunidad es ahora. La ola nacional que ha provocado el político gallego se ha comido a Ciudadanos, le ha restado votos a Vox y ha movilizado a muchos electores de derechas descontentos con la anterior dirección de Casado. Pero no nos engañemos, llegará un momento en que esta ola cese y entonces los candidatos de cada comunidad tendrán que preguntarse: ¿y ahora qué? Es cierto que muchos de ellos piensan que el efecto o la fuerza que ahora insufla Feijóo llegará al menos hasta las municipales y autonómicas del año que viene y que será suficiente para derribar al PSOEallí donde gobierne, pero no estoy seguro de que feudos donde la izquierda se ha asentado con amplias mayorías --y extendido su influencia hasta el extremo-- vayan a caer tan fácilmente. La pelea electoral tiene buena parte de estrategia y, como en la guerra, cada batalla cuenta. El PSOE posee una maquinaria de movilización bien engrasada y ya está manos a la obra esperando que el efecto Feijóo decaiga para pasar a la siguiente acción. Su objetivo sobre todo es que su electorado acuda a votar (que no pase como en Andalucía que buena parte del mismo se quedó en casa);crecer a base de Podemos pero no demasiado por ni no se alcanza la mayoría y se precisa de apoyos y tratar de robarle algo de Ciudadanos al PPahora que todo indica que desaparecen de escena. Ahora mismo la representación en la Asamblea de Extremadura es la siguiente:PSOE (34 escaños), PP (20 escaños), Ciudadanos (7 escaños)y Unidas Podemos (4 escaños). En todas las encuestas internas que manejan los partidos se habla de que Ciudadanos pierde su representación al quedar por debajo del 5%, que Unidas Podemos cae al menos a la mitad de sus diputados y que llega Vox con fuerza. Si atendemos a la teoría de bloques del principio, el PP crecerá a costa de Ciudadanos pero le restará Vox y el PSOE recogerá la caída de Unidas Podemos. Luego llegará la Ley d’Hont de reparto de escaños, tan caprichosa como efectiva, que otorgará una u otra mayoría:a la derecha con el PP y Vox como vencedores o a la izquierda con el PSOE y Unidas Podemos. Solo un detalle de las pasadas elecciones autonómicas de 2019: a Vox apenas le faltaron 2.000 votos para alcanzar representación y obtener hasta dos escaños (logró el 4,7% de los apoyos). Como se quedó fuera, Vara que tenía 32 escaños pasó a 34 y obtuvo la mayoría absoluta. Puede pasar de todo. Y en un escenario de confrontación tan alto las mayorías tienden a concentrarse , pero no conviene hacerse trampas al solitario. Derechas o izquierdas dan las mayorías o se quedan en casa. Lo demás son florituras.