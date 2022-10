La buena política (III): Los salarios de la clase política

La clase política es, junto a la empresarial, la única que decide lo que gana. Todos los demás tenemos que aceptar lo que nos viene dado. Paradójicamente, son también los únicos que no deben hacer gala de ningún mérito ni demostrar capacidad alguna. Basta militar en un partido y tener el favor del jefe.

Habida cuenta de que no tienen que ser mejores que nadie, que deciden sus salarios y que su posición se debe únicamente a que nos representan, cabría pensar que al menos tendrían la humildad de elegir sueldos justos y adecuados, pero se han convertido en una élite económica solo superada por aquella a la que tanto se parecen, la empresarial.

Tres ejemplos. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña (PSOE), cobra 230.936,58€ en 14 pagas, es decir, 16.495,47€ un mes normal y 32.990,94€ en verano y Navidad. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés (PP), ingresa 9.043,15€ al mes, que son 108.517,80€ al año. La eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop (Podemos) cobra 8.995,39€ mensuales, es decir, 107.944,68€ anuales. Juan García-Gallardo Frings (VOX), vicepresidente de Castilla y León, cobra 79.570,96€ anuales en 14 pagas, es decir, 5.683,64€ un mes normal y 11.367,28€ en las dos extras.

El empleado público de mayor rango y con tres años de experiencia en la Administración General del Estado, cobra 31.540,76€ anuales, es decir, 7 veces menos que la presidenta del Congreso o 2,5 veces menos que el vicepresidente de Castilla y León. Fuera de la Administración, el salario medio en España (2021) es de 26.832€, o sea, 4 veces menos que la eurodiputada de Podemos y el alcalde del PP. Si nos vamos al sueldo modal (el más frecuente), es de 18.480€, es decir, 12,5 veces menos que Batet.

Lejos de las élites políticas y sus amplias redes clientelares, no habrá un diez por ciento de españoles que aprueben esto. Mientras la partitocracia no sea sustituida por un régimen verdaderamente democrático, va a ser muy difícil cambiarlo, por no decir imposible. Pero como esta serie de artículos trata de propuestas concretas para una buena política, vamos a ello.

En primer lugar, la clase política no puede decidir sobre sus propios salarios. No están ahí por derecho divino o hereditario. Son nuestros representantes y, por tanto, deberíamos tener alguna capacidad de decisión sobre lo que cobran. Habría muchas fórmulas para articularlo, desde consultas vinculantes hasta presupuestos participativos, pasando por consejos con participación popular directa.

En segundo lugar, hay que establecer una tabla salarial fija que impida que el alcalde de una ciudad cobre más que el Jefe del Estado. Se establecería una jerarquía lógica en función de la responsabilidad, de manera que el sueldo más alto sería el del Jefe del Estado y el más bajo el del concejal raso del pueblo más pequeño. La tabla impediría disfunciones inexplicables y subidas arbitrarias.

En tercer lugar, al establecer el salario máximo habría que tener en cuenta el modal y el medio, para que los representantes de la ciudadanía estén lo más cerca posible de la ciudadanía. Una horquilla entre tres y cinco veces el salario modal para el Jefe del Estado (55.440€-73.920€) permitiría que la tabla pudiera ser considerada justa.

En cuarto lugar, han de desaparecer radicalmente todos los privilegios de la clase política que complementan sus altos salarios: materiales ofimáticos de última generación, dietas ajenas a su actividad, planes de pensiones especiales, salarios complementarios (incluso vitalicios) al abandonar el cargo, y puertas giratorias.

En quinto lugar, y para que nadie pierda dinero por ejercer la política, se ofrecería la posibilidad de seguir cobrando lo mismo que en su trabajo. Es decir, si la tabla marcara que un alcalde de una población mediana debe cobrar 2.000€ al mes, si la persona elegida cobra en su trabajo 2.500€, podría seguir cobrando 2.500€.

Habría muchos matices que complementar, pero tenemos el espacio limitado. Esta propuesta sería justa, reconciliaría parcialmente a la ciudadanía con su clase política, eliminaría corrupción, expulsaría a muchos arribistas de las instituciones, atraería políticos vocacionales y dignificaría un desempeño noble que ahora mismo es, para los españoles, uno de sus principales problemas.

*Licenciado en CC de la Información