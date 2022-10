Se van apagando los ecos. A veces porque dejan de estar en primera plana cuando los medios deciden que algo ya es bastante y que ahora toca otra cosa. Otras veces porque no interesa que se hable de algo y se disimula detrás de cortinas de humo. Cortinas que llegan a ser muros, dependiendo de quién los levante.

Hay miles de ejemplos a lo largo de los últimos tiempos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de las vacas locas? ¿Ya nadie salta las vallas de Ceuta y Melilla? ¿Se ha erradicado la gripe A? ¿Y el agujero en la capa de ozono? ¿Y la prima de riesgo?

Es cierto que sería imposible mantener en candente actualidad todo lo que sucede, pero reconozcan que llama la atención cómo periódicamente nos envuelven hasta la saciedad con una cuestión que parece vital y de repente, pum, se esfuma de todas partes.

¿Quién y por qué? Lejos de tenerme a mí misma como conspiranoica, estoy convencida de que detrás de las noticias hay muchos más intereses de los que podemos reconocer los ciudadanos de a pie: económicos, políticos, religiosos… No les desvelo nada si les digo que hay muchas personas dedicadas a imponer un estilo de vida que conviene a unos intereses concretos.

Imagino que nadie creerá casual que justo la semana en la que se archiva un caso de «supuesta» corrupción, o se nombra fiscal togado a alguien sin los méritos correspondientes, o rozamos precios inasumibles de luz y alimentos, estemos entretenidos en rebuznos desde balcones, o en si eran cuernos o no porque sucedieron en el metaverso (sic). Poco aparece en los medios sobre que se estén derruyendo presas en los ríos españoles, o sobre el incremento de agresiones sexuales a pesar del ingente presupuesto del ministerio del «sólo sí es sí» o del paro que no cesa.

Lo curioso es que, aparte del editorial, la mayoría de los medios se parecen tanto unos a otros que ya da igual qué cadena sintonices o qué diario abras. Sota, caballo y rey (figurado y con minúscula, que no vamos a abrir hoy ese melón, no). Y no sé ustedes, pero a mí lo del pensamiento único me huele a chamusquina, porque se empieza unificando el pensamiento y se acaba dejando que otros decidan todo por ti. Y eso tiene un nombre, o varios, y ninguno bueno. Hoy no digas esto porque ofende; mañana, no hagas eso por si molesta; pasado, mejor no te salgas de la fila.

El caso de los medios de comunicación en España (tiene gracia que tenga que decirlo alguien de la profesión) es sangrante. Se entiende que son un negocio y que muchos viven de las subvenciones estatales, de la publicidad y de inversiones de socios, pero este dejarse llevar, este no cuestionar nada, este entreguismo, cada día chirrían más. ¿Recuerdan todas las portadas idénticas con el ‘Salimos más fuertes’? Y no me digan que tenemos lo que la sociedad quiere, que en los 80 había menos nivel cultural y la calidad de los medios era infinitamente mayor.

La prensa antes era el cuarto poder. ¿Habrá que asumir que hoy es la mensajera a sueldo de los poderosos?

*Periodista (@merbaronam)