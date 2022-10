El coche eléctrico, una incógnita

En enero del presente año publiqué un artículo en este diario titulado Comprar un coche en 2022, un repaso de todo lo que yo había aprendido sobre las muchas variedades de automóviles disponibles. Para ilustrarme había visitado concesionarios, preguntado a amigos expertos en la materia, leído mucho en internet... En fin, de un modo un tanto socarrón yo venía a decir en el artículo que cuantas más modalidades de coches haya en el mercado, más complicado tendrá el cliente decidir cuál es el vehículo que necesita.

"Sigo sin saber si el coche eléctrico es más sostenible que el de gasolina, o si es una engañifa

Nueve meses después, mi incertidumbre sobre el mundo del motor no ha disminuido. Para empezar, sigo sin saber si el coche eléctrico es más sostenible que el de gasolina, o si es una engañifa.

Hay opiniones para todos los gustos. Para muchos es el presente y el futuro (pues contamina menos), y para otros no solo sale más caro, sino que contamina más, tanto en el proceso de fabricación como en la gestión de las baterías, difícilmente reciclables.

Entendería que no quedase claro si sale rentable o no comprar un coche eléctrico (cada conductor tiene su propia circunstancia, y no sería lo mismo recorrer miles de kilómetros al año que solo unos cientos), ¿pero cómo es posible que no haya el menor consenso sobre si un coche eléctrico es un avance o un retroceso en cuanto a sostenimiento medioambiental? ¿Acaso no es este un tema técnico cuya conclusión debería ser rotunda?

No sé qué pensar, ni sobre el coche eléctrico ni sobre otros muchos temas que se nos plantean a diario. Vivimos con sobrecarga informativa, pero –quizá por ese exceso de información, a veces nada concluyente– con menos criterio que nunca.

Así las cosas, todos los días llevo a mis hijos al colegio en un coche híbrido, con la duda de si seré un ciudadano responsable con el medioambiente o si, por el contrario, seré un malhechor descomprometido a quien le importa un carajo el devenir del planeta.